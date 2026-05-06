Periodista que buscaba informar sobre crisis humanitaria en Briceño, Antioquia, fue asesinado, pero su cuerpo no ha podido ser recuperado

El periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), fue asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia.

Así lo denunció William Londoño, el secretario de Gobierno de ese municipio, en diálogo con SEMANA.

Los hechos sucedieron en la noche del martes en una zona ubicada a 90 minutos de recorrido en carro desde el casco urbano, luego de que el periodista se dirigiera hacia la vereda El Palmichal, omitiendo todas las alertas de seguridad que le dieron desde la Alcaldía y desde las Juntas de Acción Comunal de esa población.

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Sin embargo, las autoridades no han podido recuperar el cadáver del periodista, pues ni el alcalde ni el secretario de Gobierno están en Briceño por amenazas contra su seguridad.

“Nosotros actualmente no hemos encontrado el cuerpo pero sí nos han dicho algunas fuentes que que sí lo asesinaron en la tarde noche de ayer, no nos han permitido el ingreso a la zona”, manifestó el secretario de Gobierno.

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El lugar es controlado por el frente 36 de las Disidencias y las autoridades no han podido ir al lugar.

Según el secretario de Gobierno, el periodista visitó las instalaciones de la Alcaldía, habló con un funcionario y le expresó que iba hacia el corregimiento de Las Travesías y Las Auras a indagar sobre los graves hechos de violencia que han cometido las disidencias en la zona.

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“Se les informó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, advirtieron no estar de acuerdo por las condiciones de seguridad y dijeron que no se hacían responsables”, contó el secretario de Gobierno.

El último contacto del periodista con un funcionario de la Alcaldía fue para informar que estaba en el Palmichal, donde fue asesinado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lamentó lo ocurrido y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió ayuda para encontrarlo.

Algunos de los hechos que buscaba documentar el periodista eran el ataque a una misión médica y una motobomba que estalló la noche del Viernes Santo, 3 de abril, en pleno parque principal.

Algunos de los daños que dejó la explosión en Briceño, Antioquia. Foto: Suministradas a SEMANA

El primer caso era el de un paciente que resultó herido en un accidente de tránsito, estaba siendo trasladado a Yarumal y la misión médica fue interceptada a unos 15 minutos del casco urbano.

El paciente fue asesinado dentro del vehículo por hombres del Clan del Golfo, quienes lo señalaron de pertenecer a las disidencias del frente 36.

El frente 36 de las disidencias de las Farc está bajo el mando de alias Calarcá, en negociaciones de paz con el Gobierno nacional. Foto: JUAN DIEGO VALENCIA-SEMANA

Como retaliación, estos últimos detonaron una motobomba en el parque principal un par de horas después.

A esos hechos siguieron ataques con drones, con explosivos, asesinatos selectivos. Acerca de esos hechos era que quería investigar Mateo Pérez Rueda, pero lo asesinaron y su cadáver sigue a la deriva.