La aparición de otro hundimiento en la carrera 39 con calle 59, cerca del parque Obrero, mantiene cerrada la vía mientras se investiga un posible daño en redes de acueducto y alcantarillado de EPM.

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¿Qué causó la socavación y por qué cerraron la vía?

La emergencia registrada en el barrio Los Ángeles, en el centro de Medellín, no solo evidencia un problema puntual en la malla vial, sino que vuelve a encender las alertas sobre la estabilidad del subsuelo en un sector urbano.

La zona, además, colinda con el barrio Boston y en cuestión de días ha presentado más de un episodio de socavación.

La reiteración de estos huecos en un mismo corredor del centro ha incrementado la preocupación entre residentes, comerciantes y autoridades.

Se advierten posibles fallas estructurales asociadas a redes subterráneas envejecidas o deterioradas.

El caso más reciente se presentó exactamente en la carrera 39 con calle 59, cerca del parque Obrero, donde se formó un cráter de gran tamaño en plena vía.

La dimensión del hueco obligó a una reacción inmediata por parte de las autoridades, que implementaron el cierre preventivo del tramo afectado para evitar accidentes.

La restricción del paso no solo impacta la movilidad vehicular, sino también la circulación peatonal en una zona de alta actividad comercial y residencial dentro del centro de la ciudad.

De acuerdo con la información reportada por El Colombiano, las causas del hundimiento están siendo investigadas.

Una de las principales hipótesis apunta a un posible daño en las redes de acueducto y alcantarillado operadas por Empresas Públicas de Medellín.

Este tipo de fallas suele generar filtraciones de agua que, con el paso del tiempo, erosionan el terreno desde el subsuelo, debilitando su capacidad de soporte hasta provocar el colapso de la superficie.

La situación adquiere mayor relevancia al considerar que no se trata de un hecho aislado.

La Secretaría de @movilidad_med informó que, por una socavación en la malla vial, cerraron un tramo de la carrera 39 con calle 59A, justo a la altura del Parque Obrero. Mientras se evalúa la emergencia e inician los trabajos de mitigación, recomendaron no transitar por el sector… pic.twitter.com/xrKuWhDW3N — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 5, 2026

En el mismo sector, hace pocos días, se registró otro hundimiento que terminó con una volqueta atrapada luego de que el pavimento cediera repentinamente.

Ese episodio previo ya había puesto en evidencia la fragilidad del terreno en esta zona específica entre Los Ángeles y Boston.

Además, había llevado a señalar factores como las lluvias recientes y la carga de vehículos pesados como posibles detonantes sobre una estructura subterránea comprometida.

En este nuevo caso, Empresas Públicas de Medellín confirmó que recibió el reporte de la emergencia y desplazó personal técnico al sitio para realizar una inspección detallada.

A partir de esa revisión, se busca establecer con mayor precisión el origen de la socavación y definir las intervenciones necesarias para reparar la infraestructura afectada y estabilizar el terreno.

No obstante, al momento del reporte, no se había entregado un diagnóstico definitivo ni un cronograma claro de solución, lo que mantiene la incertidumbre entre los habitantes del sector.

El cierre de la vía se mantiene como una medida preventiva mientras avanzan las evaluaciones técnicas, en un contexto donde la repetición de estos eventos en un periodo tan corto sugiere la necesidad de estudios más profundos del subsuelo y de intervenciones integrales.

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Más allá de la reparación puntual del hueco, el caso pone sobre la mesa la urgencia de revisar el estado de las redes de servicios públicos en esta parte del centro de Medellín.

Esto, para prevenir nuevos hundimientos que puedan representar riesgos mayores para la seguridad de la comunidad y la infraestructura urbana.