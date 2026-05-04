Itagüí puso en marcha un proyecto de energía solar que ya suma cerca de 1.000 paneles instalados en escenarios públicos, con el objetivo de reducir costos y avanzar hacia un modelo más sostenible de gestión energética.

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Energía solar en Itagüí: ¿cómo funcionan los paneles instalados?

Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, ha venido consolidando una de las apuestas más visibles en materia de transición energética a nivel local en Antioquia: la instalación de cerca de 1.000 paneles solares en escenarios públicos, principalmente deportivos.

Estas acciones hacen parte de una estrategia para reducir el consumo de energía convencional y avanzar hacia un modelo más sostenible en infraestructura pública.

Según información divulgada por la Alcaldía de Itagüí, el proyecto forma parte de una primera fase de transformación energética que se ejecuta bajo el esquema de autogeneración a pequeña escala (AGPE).

Esto permite que la energía producida por los sistemas fotovoltaicos sea inyectada a la red eléctrica operada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y compensada dentro del sistema de consumo municipal.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 5.200 millones de pesos y ya ha permitido la instalación de sistemas solares en al menos seis escenarios deportivos del municipio, entre ellos el Polideportivo Óscar López Escobar, así como complejos en sectores como La Aldea, El Guayabo, Las Margaritas y Santa María.

En conjunto, estas infraestructuras se han convertido en puntos estratégicos para la generación de energía limpia en espacios de uso comunitario.

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Impacto ambiental y ahorro energético del proyecto solar en el Valle de Aburrá

De acuerdo con datos oficiales de la administración municipal, la capacidad estimada de generación del sistema alcanza los 58.200 kilovatios hora, lo que representa aproximadamente el 13,42 % del consumo del alumbrado público de Itagüí.

Esta reducción no solo tiene impacto en la huella de carbono, sino también en los costos operativos asociados al servicio energético del municipio.

La Alcaldía ha enfatizado que este tipo de proyectos no se limita a la infraestructura deportiva, sino que se enmarca en una visión más amplia de ciudad sostenible.

El alcalde Diego Torres ha señalado públicamente que la iniciativa busca reducir la dependencia de fuentes energéticas convencionales y contribuir a la mitigación de emisiones contaminantes, en línea con compromisos ambientales de largo plazo.

En años anteriores, el municipio ya había implementado proyectos menores de energía solar, como la instalación de paneles en sistemas de monitoreo ambiental.

Esto evidencia una trayectoria progresiva en el uso de energías renovables dentro de la gestión pública local.

En el contexto regional, esta transición se alinea con una tendencia más amplia en el área metropolitana de Medellín, donde distintos actores públicos y privados han comenzado a incorporar tecnologías fotovoltaicas en edificios, industrias y equipamientos urbanos.

Sin embargo, la apuesta de Itagüí destaca por su enfoque en escenarios deportivos comunitarios, lo que permite combinar infraestructura social con generación energética.

La generación de energía solar reduce la necesidad de combustibles fósiles indirectos asociados al sistema eléctrico tradicional, contribuyendo a la disminución de gases de efecto invernadero.

Aunque el porcentaje de participación aún es parcial frente al consumo total del municipio, la estrategia apunta a una expansión progresiva en nuevas fases.

La incorporación de infraestructura solar en espacios públicos también busca generar apropiación social de la tecnología, al hacer visible el uso de energías limpias en lugares de uso cotidiano.

El caso de Itagüí muestra cómo las ciudades intermedias pueden convertirse en laboratorios de innovación energética a escala local, especialmente cuando se articulan inversión pública, planificación urbana y tecnologías disponibles en el mercado.