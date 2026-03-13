Minigranjas solares aportan energía equivalente al consumo de 35.000 hogares en Colombia

Un conjunto de 50 minigranjas solares coordinadas por Unergy ha aportado 65.916 MWh de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre diciembre de 2023 y enero de 2026, una cantidad equivalente al consumo anual promedio de más de 35.000 hogares colombianos, según registros del operador del mercado eléctrico XM.
Las plantas, que pertenecen a distintos propietarios y son representadas por Unergy como Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.), están distribuidas en ocho subáreas operativas del sistema eléctrico, entre ellas Atlántico, Bolívar, Cauca–Nariño, Córdoba–Sucre, Meta, Norte de Santander y Santander.
La compañía se encarga de coordinar la gestión técnica, el reporte de datos y la interacción con el operador del sistema para garantizar la trazabilidad y continuidad en la operación de estos activos.
El modelo se basa en la generación distribuida, una modalidad que permite incorporar pequeñas plantas solares cercanas a los puntos de consumo.
De acuerdo con análisis del Banco Mundial, este tipo de generación puede mejorar la resiliencia de las redes eléctricas, reducir pérdidas por transmisión y dinamizar economías locales cuando existe un marco regulatorio adecuado.
En Colombia, este esquema se ha desarrollado con apoyo de la Ley 1715 de 2014 y la Resolución CREG 174 de 2021, que establecen condiciones para plantas de generación menores a 1 MW.
Estas instalaciones requieren menos terreno y pueden conectarse a redes de media tensión existentes, lo que permite tiempos de desarrollo significativamente más cortos frente a proyectos solares de gran escala.
“Hay campesinos y ganaderos que llevan décadas trabajando la misma tierra y hoy enfrentan más riesgo que nunca por el cambio en los patrones de lluvia y sequía”, señaló Eduardo Ospina, cofundador y CEO de Unergy.
Según estimaciones del sector, Colombia podría cerrar 2026 con cerca de 4.200 MW de capacidad instalada en energías renovables, de los cuales más de 1.300 MW corresponderían a generación distribuida y autogeneración, lo que refleja el crecimiento de este modelo en la transición energética del país.