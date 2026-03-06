Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, dieron un paso histórico en su transformación energética: ya está en operación la primera planta solar fotovoltaica de generación distribuida ubicada dentro del perímetro urbano de la ciudad.

Junto a su contratista, HG ingeniería y construcciones, se logró el diseño, suministro y puesta en marcha de la primera planta de generación distribuida dentro del perímetro urbano.

El proyecto, instalado en la subestación Aguablanca, convierte a Emcali no solo en operador y comercializador de energía, sino en generador urbano, un avance poco común en el sector eléctrico colombiano.

Con una capacidad instalada de 801 kWp (kilovatios pico) y una generación anual estimada de 922 MWh (megavatio hora), la planta aportará energía limpia al sistema interconectado nacional.

planta solar fotovoltaica de generación distribuida Foto: cortesía

“Nuestro principal propósito, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Eder, es generar acceso real y equitativo a la energía en los hogares caleños, y lo estamos haciendo con Emcali Solar y Sostenible, una iniciativa impulsada desde nuestra Unidad Estratégica del Negocio de Energía, que promueve soluciones eficientes y responsables con el medio ambiente”, afirmó el gerente general, Roger Mina.

La planta cuenta con 1.324 paneles solares distribuidos en dos zonas dentro de la subestación que abastece el oriente y sur de Cali.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que combina dos tecnologías: una estructura con seguidores solares que se mueven siguiendo el recorrido del sol y otra de estructura fija. Esta implementación funciona como plan piloto para analizar el comportamiento de la radiación solar en el suroccidente colombiano y proyectar futuras granjas solares a mayor escala.

“La puesta en funcionamiento de la Planta Solar en Aguablanca demuestra que Emcali está preparada para liderar la transición energética en la región, apostándole a la innovación tecnológica y a la generación de energías limpias que fortalecen la confiabilidad del servicio”, agregó Mina.

A diferencia de las grandes centrales hidroeléctricas, que suelen estar ubicadas a kilómetros de los centros urbanos, esta planta genera energía dentro de la ciudad e inyecta directamente su producción a la red eléctrica. El sistema cuenta con seis inversores conectados a la misma subestación, lo que permite que toda la energía producida entre al sistema interconectado nacional.

“Como contratistas, nos sentimos profundamente orgullosos de hacer parte de este proyecto. No solo representa una oportunidad para aportar al crecimiento y desarrollo de la ciudad, sino para reafirmar nuestro compromiso con el cuidado del planeta a través de soluciones energéticas sostenibles que generan impacto real en las comunidades,” expresó Hernán García, Gerente de HG Ingeniería.

Con este proyecto, Emcali se posiciona como una de las primeras empresas públicas del país en integrar en una misma ciudad la operación, comercialización y generación de energía, consolidando su apuesta por las energías renovables y la independencia energética.

Este hito no solo representa un avance tecnológico para la compañía, sino también un paso firme hacia una Cali más sostenible.