Transición energética

Valle del Cauca: nuevo epicentro de las energías limpias, ¿por qué?

Emcali se convirtió en un referente no solo por apostarle a la producción de energía limpia en el departamento, sino por trasladar ese beneficio a más de 2.000 hogares. Estos son los ambiciosos planes de una de las empresas más emblemáticas de la región.

25 de octubre de 2025, 11:00 a. m.