La fórmula de Conconcreto para estar en el top of mind de los colombianos y construir confianza

Transformar territorios y construir país con visión de largo plazo es la premisa que ha guiado a Conconcreto y que hoy la posiciona como una de las marcas más recordadas del sector en Colombia.

Con un modelo que integra inversión, vivienda, construcción y diseño, la compañía ha consolidado una propuesta basada en resultados, eficiencia y confianza, respaldada por más de 7.500 inversionistas. Nicolás Jaramillo, presidente de Conconcreto, explica las claves de este posicionamiento.

¿Qué ha hecho que Conconcreto sea una marca tan recordada?

Nicolás Jaramillo: Hemos construido una compañía diversificada alrededor de la ingeniería. Tenemos inversiones, construcción, vivienda y diseño. Esto nos permite compensar los ciclos del sector y mantenernos estables.

¿Cómo esa diversificación fortalece la confianza en la marca?

N.J.: Son muy pocas las compañías que superan los 60 años; nosotros llevamos 65. Esa trayectoria, sumada a un portafolio sólido y diversificado, Desarrollamos espacios más eficientes, con buenas zonas comunes, servicios y cercanía a la infraestructura de movilidad.

¿Cuál es el aporte del Double C para la competitividad de la compañía?

N.J.: Integra diseño, ingeniería y tecnología desde el origen de los proyectos. Nos permite mejorar la productividad, optimizar costos y anticipar riesgos, con soluciones más eficientes tanto en su construcción como en su operación.

¿Qué representa hoy Conconcreto para el país?

N.J.: Una compañía que transforma territorios y construye país con resultados, propósito y visión de largo plazo, generando valor para sus accionistas y eficiencia para sus clientes.

*Contenido elaborado con el apoyo de Conconcreto