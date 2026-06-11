La comunicación efectiva es una competencia facturable

En un entorno económico globalizado e hipercompetitivo, las organizaciones colombianas enfrentan un desafío crítico que no figura explícitamente en sus estados financieros, pero que impacta sus resultados: las brechas crónicas de comunicación interna y de liderazgo asertivo.

A pesar de que las grandes corporaciones invierten sumas millonarias en el desarrollo de robustas plataformas de software o sofisticadas infraestructuras de inteligencia artificial, la realidad del mercado revela que el factor determinante del éxito operativo sigue residiendo en la presencia, la empatía y la conexión puramente humana. La ambigüedad en los comités directivos y la desconexión con los equipos intermedios actúan como un arancel invisible, ralentizando proyectos, aumentando la rotación de talento y diluyendo el valor de cara al cliente.

Frente a este escenario de necesidad latente, firmas colombianas han escalado al primer nivel regional en entrenamiento de alta dirección. Tal es el caso de Elespik, consultora de comunicación estratégica y habilidades blandas, fundada y dirigida por Jennifer Sáenz, abogada y magíster en Periodismo de la Universidad de los Andes.

“Observe cómo se hablan sus equipos. Reducir la ambigüedad y elevar los estándares de comunicación dentro de la compañía es, probablemente, la inversión con el retorno más alto, inmediato y sostenible que un comité directivo puede aprobar. Al final del día, la claridad también se factura”, afirma Sáenz, CEO de Elespik.

Y es que, bajo una metodología práctica y de inmersión en el contexto real de los negocios, la firma ha transformado el desempeño de más de 10.400 ejecutivos y comités directivos de las principales compañías multinacionales de Latinoamérica, incluidos gigantes tecnológicos, farmacéuticos y de consumo masivo como SAP, Pfizer, IBM, Sanofi, Astrazeneca, Bayer, Disney, Galderma, Ikusi, entre otros, en siete países de la región.

“Elespik ha sido mi mejor aliado para impulsar, estructurar y empoderar habilidades personales que han sumado a mi carrera profesional de mil maneras”, dice Angélica Valencia, directora Ejecutiva de JP Morgan y líder de la industria de pagos en Estados Unidos.

El impacto de esta metodología trasciende la teoría académica. Casos de éxito validados internacionalmente, como el de Laura Bonnet, directora de Marketing y Ventas de Disney, reafirman la relevancia de este enfoque en posiciones de liderazgo global: “Es impresionante lo que significó todo este entrenamiento. Hoy en día me reconocen en todo el mundo por la manera como expongo mis ideas y mi diferencial. Estoy donde estoy gracias a esa formación”, asegura la ejecutiva.

Entonces, en un mundo en el que los estudios corporativos aplicados en entrenamientos B2B demuestran que el manejo de habilidades blandas potencian de manera inmediata los niveles de confianza y credibilidad percibida hasta en un 40 por ciento, la comunicación efectiva, lejos de ser opcional, es una competencia netamente facturable. Y Elespik lo ha entendido: la mala comunicación en las empresas es el ‘impuesto’ silencioso que frena su competitividad.