Inteligencia artificial y su impacto en el empleo

a inteligencia artificial suele presentarse como una amenaza silenciosa para el empleo. La idea de que las máquinas reemplazarán a las personas se repite con frecuencia, sobre todo cuando se habla de trabajos operativos o repetitivos. Pero esa lectura se queda corta frente a lo que realmente está ocurriendo.

SEMANA exploró este debate desde adentro para entender cómo esta tecnología está reconfigurando el mercado laboral y qué significa para un país como Colombia. En medio de la incertidumbre hay una realidad que empieza a imponerse: la IA no solo sustituye tareas, también abre nuevas oportunidades.

En sectores como el marketing, la publicidad, la música y la comunicación, el talento colombiano ya tiene un lugar ganado en América Latina. La creatividad, la capacidad de adaptación y el trabajo colaborativo se han convertido en ventajas competitivas. Hoy, miles de profesionales del país participan en estos mercados dentro y fuera de Colombia.

En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta que potencia esas capacidades. No toma decisiones por sí sola ni reemplaza el criterio humano. Funciona como una guía que permite optimizar procesos y ampliar posibilidades, pero siempre dependiendo de quien la utilice.

Mientras algunas empresas aseguran que no encuentran talento, muchos jóvenes dicen no encontrar oportunidades. La conexión entre formación y mercado laboral sigue siendo un reto, y entender el impacto de la inteligencia artificial es clave para garantizarla.