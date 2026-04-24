China se adelanta a las guerras del futuro y confirma que su Ejército está construyendo la gran muralla cuántica

El Ejército chino avanza en el desarrollo de un nuevo tipo de armamento basado en tecnología cuántica, un campo que podría redefinir las dinámicas de la guerra moderna.

El país asiático estaría trabajando en más de diez sistemas experimentales de ciberguerra cuántica, algunos de los cuales ya se encuentran en fase de prueba en escenarios operativos.

El proyecto es impulsado por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT), donde equipos de científicos y personal militar colaboran en el diseño de herramientas capaces de procesar grandes volúmenes de información a una velocidad sin precedentes.

La apuesta central consiste en integrar computación cuántica, inteligencia artificial y sistemas en la nube para transformar datos del campo de batalla en decisiones estratégicas casi inmediatas.

Estos sistemas estarían integrados con satélites para procesar y analizar información del campo de batalla en tiempo real. Foto: Getty Images

De acuerdo con el investigador Liu Wei, vinculado a la Fuerza de Apoyo a la Información del Ejército Popular de Liberación, el objetivo es construir “nuevos modelos de conciencia del campo de batalla impulsados por la ciberseguridad”,dijo al South China Morning Post.

Estas herramientas permitirían a los mandos militares interpretar en tiempo real lo que ocurre en distintos frentes y reaccionar con mayor rapidez ante amenazas o cambios en el entorno.

Uno de los elementos clave de este desarrollo es la velocidad de procesamiento. Mientras que los sistemas tradicionales pueden tardar días o semanas en analizar grandes volúmenes de datos, la computación cuántica promete hacerlo en cuestión de segundos.

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Esto facilitaría la creación de mapas dinámicos del conflicto, capaces de integrar información recopilada durante largos periodos y convertirla en una representación operativa del terreno.

Además, la investigación no se limita al análisis de información. También incluye avances en detección y navegación. Las tecnologías cuánticas podrían mejorar significativamente los sistemas de defensa aérea al permitir identificar aeronaves furtivas que escapan a los radares convencionales, mediante la detección de alteraciones a nivel subatómico en el entorno.

El F-22 Raptor es un caza de quinta generación con tecnología furtiva que reduce significativamente su detección por radar. Foto: Anadolu via Getty Images

En ese contexto, este tipo de sistemas podría, en teoría, detectar aviones de baja observabilidad como los cazas de quinta generación estadounidenses F-22 Raptor y F-35 Lightning II, así como bombarderos estratégicos como el B-2 Spirit o su futuro reemplazo, el B-21 Raider.

En paralelo, se desarrollan sistemas de posicionamiento de alta precisión que serían resistentes a interferencias electrónicas o intentos de manipulación, como el “spoofing”. Este tipo de capacidades resulta clave en un contexto donde la guerra electrónica y el control de la información son cada vez más determinantes.

Aunque gran parte de estos avances aún se encuentra en etapas experimentales, el enfoque refleja una tendencia más amplia. La transición hacia formas de conflicto donde la superioridad tecnológica, especialmente en el ámbito digital y cuántico, puede ser tan decisiva como el poder militar convencional.

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