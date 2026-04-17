“Si potenciamos al ser humano, potenciamos todo lo que sale de él, incluida la IA”: Óscar Martán

Un puente hacia la eficiencia que permite optimizar procesos y liberar horas de trabajo. Esa es la visión que Óscar Martán tiene sobre la inteligencia artificial (IA). Este experto en inteligencia artificial y creador de contenido con más de 20 años de carrera fue el invitado principal en la segunda sesión de 2026 del Círculo de Mujeres Semana Dinero, que reunió el 16 y 17 de abril a las mujeres del sector corporativo y empresariales para dictar su conferencia Lidera con IA.

Empresario valluno, fundador de compañías como ConverxIA, xIA e Incdustry, con clientes en 16 países, ha liderado proyectos para marcas como Netflix, Coca-Cola, Rappi y Ford, en los que la automatización a través de la IA les ha permitido a las organizaciones delegar procesos en la tecnología para enfocarse en el corazón del negocio.

CÍRCULO DE MUJERES: Cuando internet se masificó, se pensaba que haría más eficientes los procesos y disminuiría la carga laboral, pero hoy vivimos hiperconectados. ¿La IA nos liberará de la carga o nos pondrá más tareas?

Óscar Martán (O. M.): Eso no es un problema de la IA, es una decisión personal. Tú tienes dos caminos: o te cargas con más procesos operativos, o aprovechas el tiempo que liberaste para lo que es importante para ti: estrategia, ideación o tu vida privada. Si potenciamos al ser humano, potenciamos todo lo que sale de él. A mí me ha llevado a otro nivel. Tomo decisiones más rápidas, enfoco mi equipo mucho más eficientemente y lo estoy aplicando a todo.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿La IA expande o coarta la creatividad?

O. M.: La expande totalmente. Uno de los procesos más lentos en cualquier proyecto es la ideación. A veces perdemos mucho tiempo tratando de aterrizar qué es lo que realmente queremos. Con la IA podemos dejar de iterar con nosotros mismos y nuestras dudas. Yo la aplico a todo: si tengo una idea de diseño, la paso primero por IA para ver resultados rápidos, seleccionar un camino y avanzar de forma súper ágil. Ha transformado mis procesos para la toma de decisiones.

CÍRCULO DE MUJERES: Existe una saturación de información sobre estas herramientas. ¿Cómo afecta esa problemática al usuario promedio?

O. M.: Estamos muy contaminados. Hay mucha gente hablando desde la intención de ganar seguidores y no desde la información real; dan recomendaciones que funcionan en una prueba pero no en la vida real. Eso genera confusión. Si no filtramos, terminamos perdiendo el tiempo ejecutando ideas vacías. Un estudio publicado por Harvard Business Review demostró que el uso intensivo de IA puede generar fatiga cognitiva, errores y peor toma de decisiones, especialmente cuando la gente intenta hacer demasiado o usar demasiadas herramientas. Muchos creen que ahora podemos hacerlo todo. Los diseñadores terminan queriendo ser ingenieros y los ingenieros abogados. Eso es una idea falsa. Si no tienes el core o la experiencia en un área, vas a pedirle bobadas a la IA y te va a responder con bobadas. La IA te hace productivo si sabes qué pedir y por dónde encaminar el resultado.

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CÍRCULO DE MUJERES: ¿Dónde queda la ética cuando se pueden clonar voces, rostros y crear realidades que no existen?

O. M.: Todo empieza desde tu propia educación. Las personas pueden tomar decisiones buenas o malas con lo mismo; es como un arma: puedes usarla para defender o para atacar. La IA es igual. Si sabes que algo puede lastimar a alguien, la decisión de hacerlo es ciento por ciento humana. Al final, tendremos que hacernos responsables de esas decisiones.

CÍRCULO DE MUJERES: Hablando de marcas personales, hoy se establece la autenticidad como uno de sus pilares. Pero, ¿cómo ser auténtico cuando se usa un avatar o una voz clonada?

O. M.: Es una ‘autenticidad digital’. Si clonas tu metodología, tu pensamiento y tu voz, ese resultado parte de ti. Sin embargo, yo creo en el equilibrio. Creo contenido con IA, pero también de forma personal. Como humanos, necesitamos cercanía. La IA es fría, no tiene sentimientos ni contexto humano. Por más gafas inmersivas que existan, nada reemplaza el sentir a otra persona o emocionarse de verdad.

CÍRCULO DE MUJERES: Estamos pasando de chatbots que dicen generalidades a ecosistemas automatizados muy específicos. ¿Hacia allá va el futuro?

O. M.: Totalmente. La especialidad es clave. La IA debe ser especialista. Hoy hay drones con IA que analizan mapas de calor en palmeras para fumigar solo la que está enferma. Eso es eficiencia real. Debemos alejarnos del ‘humo’ de las redes que nos dice que puedes hacerlo todo con una sola herramienta. Mi invitación es: filtren a quién escuchan. Sigan a personas con resultados, no a ‘mentores’ de nichos vacíos. Pierdan el miedo a la tecnología; no empiecen diciendo ‘no soy bueno para esto’ porque ahí ya se pusieron una barrera. La decisión final siempre será humana.