El verdadero poder no grita: las lecciones de Miranda Priestly

Durante años, el personaje de Miranda Priestly fue presentado como el estereotipo de la jefa imposible: fría, distante y excesivamente exigente.

Sin embargo, vista hoy, casi dos décadas después de su estreno, su figura revela algo más incómodo: un espejo bastante preciso de lo que enfrentan muchas mujeres cuando alcanzan posiciones reales de decisión. Quienes hemos liderado equipos, especialmente en industrias con mayoría masculina, sabemos que el juicio sobre el tono, el estilo y la forma de decir las cosas rara vez desaparece. Cambia de forma, pero persiste.

Porque cuando un líder exige estándares altos, suele ser admirado por su visión. Cuando una mujer lo hace, su estilo se examina con mayor detalle.

Tal vez por eso la película sigue generando conversaciones que van mucho más allá del mundo de la moda.

Miranda no es simplemente exigente. Es una líder obsesionada con los estándares. Su famosa escena sobre el color “cerulean blue” lo evidencia con precisión: detrás de cada decisión aparentemente trivial existe un sistema completo de decisiones estratégicas, creativas e industriales. Lo que parece capricho es, en realidad, criterio acumulado durante años.

El liderazgo no consiste en hablar más fuerte. Muchas veces consiste en entender el sistema mejor que todos los demás.

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Los datos lo confirman. Según el Global Gender Gap Report del World Economic Forum, aún tomará más de un siglo cerrar completamente la brecha de género en liderazgo y participación económica. Estudios de McKinsey, por su parte, muestran que las mujeres líderes reciben con mayor frecuencia comentarios sobre su estilo o su tono, mientras que a los hombres se les evalúa principalmente por sus resultados.

No se trata de una cuestión de capacidad, sino de una evolución cultural que todavía está en proceso. Y que muchas de quienes lideramos hoy hemos tenido que navegar sin manual.

La película también expone una dimensión menos visible del éxito profesional: las decisiones personales que lo acompañan.

En una escena particularmente honesta, Miranda reconoce que su carrera ha tenido impacto en su vida personal. Ese momento rompe con la idea simplificada del éxito y pone sobre la mesa una verdad incómoda: el liderazgo real implica prioridades, decisiones difíciles y renuncias que no siempre se ven desde afuera. No es una conversación exclusiva de mujeres; es una realidad del liderazgo en cualquier ámbito.

Miranda no busca aprobación. Busca resultados.

En muchas culturas corporativas persiste una presión implícita por mantener siempre la armonía. Sin embargo, el liderazgo efectivo rara vez consiste en agradar. Consiste en influir en decisiones que mueven organizaciones. Y esa capacidad de influencia es, quizá, una de las competencias más difíciles de desarrollar y, al mismo tiempo, una de las más fáciles de malinterpretar.

Aquí aparece el contraste más interesante de la película: Andy Sachs.

Andy aprende disciplina, exigencia y estándares de excelencia. Pero, al final, toma una decisión que muchas reconocerán: definir qué tipo de vida quiere construir, sin pedir permiso para hacerlo.

Porque el liderazgo no consiste únicamente en escalar posiciones. También implica tener la claridad suficiente para definir qué significa el éxito en términos personales.

Lo que pocos saben es que Miranda Priestly, tal como la conocemos, no existía en el guión original. El personaje gritaba. Era la jefa imposible de manual.

Fue Meryl Streep quien lo rehizo desde adentro. Decidió interpretar el poder en voz baja. Su argumento fue tan simple como contundente: el poder real no necesita elevar la voz. Esa decisión transformó por completo el peso de la película y la convirtió en una referencia que todavía vale la pena ver —y releer— veinte años después.

Deja, además, una pregunta que vale la pena hacerse: ¿se está liderando desde el volumen o desde la autoridad? ¿Desde la necesidad de validación o desde la claridad de lo que se sabe?

Las mujeres que hoy están transformando organizaciones no lo están haciendo alzando más la voz. Lo están haciendo, como Miranda, entendiendo el sistema mejor que nadie. Y como Andy, sin perder de vista quiénes son y, sobre todo, quiénes quieren ser.

No son dos formas opuestas de liderar. Son, en realidad, dos momentos de una misma evolución.

Caterine Rojas Vanegas, vicepresidente comercial sector insurtech