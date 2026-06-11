La restricción como ventaja competitiva

Durante décadas, la innovación financiera tuvo una dirección casi única: del norte hacia el sur. Importábamos tecnología, modelos de negocio, infraestructura y estándares. América Latina era vista como un mercado donde las innovaciones se adoptaban, no como un lugar donde nacían.

Por eso el caso de Pix, el sistema de pagos instantáneos oficial de Brasil, resulta tan interesante.

Lo que comenzó como una iniciativa del Banco Central de ese país para modernizar los pagos, terminó convirtiéndose en uno de los sistemas financieros más exitosos del mundo. Su adopción masiva cambió la forma en que millones de personas y empresas mueven dinero diariamente, reduciendo costos, acelerando transacciones y demostrando que la innovación financiera también puede surgir desde los mercados emergentes.

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Más de 70 millones de brasileños que estaban completamente fuera del sistema financiero formal o dependían exclusivamente del dinero en efectivo abrieron cuentas digitales, gracias, entre otros aspectos, a la facilidad para hacer transacciones bajo el concepto de ‘llaves’.

Pero la verdadera relevancia de Pix no está en la tecnología.

Está en la lección de liderazgo que deja.

Porque cuando observo historias como esta, la pregunta que me surge es por qué algunas de las innovaciones más transformadoras están naciendo precisamente en lugares donde los recursos son más limitados y los desafíos parecen mayores.

De visionario a gigante: la mentalidad que impulsa el crecimiento

Después de años construyendo empresas en la industria financiera, he llegado a una conclusión que contradice muchas de las ideas tradicionales sobre innovación: las mejores soluciones rara vez nacen de la abundancia.

Nacen de la necesidad.

En América Latina hemos tenido que resolver problemas que para otros mercados ni siquiera existen. Empresas que necesitan cobrar más rápido para sobrevivir. Negocios que deben operar con sistemas fragmentados. Personas que requieren acceso financiero en lugares donde la infraestructura aún es insuficiente. Organizaciones que no pueden darse el lujo de esperar semanas para implementar una solución.

Cuando se vive esa realidad, innovar deja de ser un ejercicio teórico y se convierte en una obligación.

Y ahí aparece una ventaja que pocas veces reconocemos. La llamo la ventaja de la restricción.

Mientras algunas organizaciones cuentan con presupuestos millonarios para experimentar, en nuestra región hemos aprendido a construir con foco. La restricción obliga a entender profundamente el problema antes de invertir un recurso. Obliga a priorizar. Obliga a eliminar lo accesorio y concentrarse en lo esencial.

La escasez es una maestra dura, pero extraordinariamente efectiva, porque no innovamos a pesar de nuestras dificultades. Muchas veces innovamos gracias a ellas.

Lo digo también desde una experiencia personal. Como mujer emprendedora que inició su camino lejos de los principales centros económicos y tecnológicos, durante mucho tiempo parecía existir una narrativa implícita: para liderar conversaciones sobre innovación era necesario tener más capital, más conexiones o haber nacido en el lugar correcto.

Con el tiempo entendí que ninguna de esas condiciones es indispensable.

La autoridad para construir el futuro no proviene del tamaño del cheque que respalda una idea ni del código postal desde donde se ejecuta. Proviene de resolver problemas reales de forma consistente.

Cada vez que logramos simplificar un proceso financiero complejo, acelerar un recaudo o garantizar que una empresa recibiera su dinero cuando lo necesitaba, entendí algo fundamental: la credibilidad no se construye con discursos. Se construye con resultados.

Transacción por transacción, cliente por cliente; problema por problema. Y esa misma lógica aplica para el liderazgo.

Con frecuencia se asocia el liderazgo con poder, posición o acceso a recursos. Mi experiencia ha sido diferente.

El liderazgo consiste en crear posibilidades donde otros solo ven limitaciones.

Los líderes que más admiro no comenzaron con ventajas extraordinarias. Comenzaron enfrentando problemas extraordinarios y decidieron hacerse responsables de resolverlos. Entendieron que la adversidad no es solamente un obstáculo; también puede ser la materia prima de la innovación, del crecimiento y de la transformación.

Por eso creo que Pix es mucho más que una historia de pagos instantáneos.

Es una evidencia de que las soluciones capaces de transformar industrias enteras pueden surgir desde lugares que durante años fueron considerados periféricos. Es una demostración de que la innovación no pertenece a una geografía específica. Pertenece a quienes están dispuestos a construir.

Y esa es, quizás, la gran lección para quienes lideramos organizaciones en esta época.

Las limitaciones no necesariamente reducen nuestras posibilidades. Bien aprovechadas, pueden convertirse en la ventaja competitiva más difícil de replicar.

Porque al final, el liderazgo no consiste en esperar condiciones perfectas. Consiste en construir aun cuando no existen.

Y quizá por eso algunas de las transformaciones más importantes del futuro no están naciendo en los lugares donde todo funciona, sino en aquellos donde alguien decidió que los problemas eran demasiado importantes como para seguir esperando que otro los resolviera.

Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay