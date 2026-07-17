Lo que aún nos falta a las fundaciones en Colombia: lecciones que podemos aprender del mundo

Durante años hemos medido el éxito de una fundación por el número de mercados entregados, niños atendidos, brigadas realizadas o sonrisas alcanzadas. Y, aunque todo eso importa, la verdadera pregunta es otra: ¿Estamos resolviendo el problema o simplemente mitigando sus consecuencias?

Después de dirigir una fundación y conocer de cerca las necesidades de cientos de familias, he llegado a una conclusión: en Colombia tenemos organizaciones llenas de compromiso y vocación de servicio, pero aún debemos evolucionar hacia modelos capaces de generar transformaciones profundas y sostenibles.

Ayudar no basta: el cáncer infantil exige decisiones de país

Las organizaciones sociales más influyentes del mundo entendieron hace tiempo que entregar ayudas no es suficiente. Su objetivo no consiste únicamente en aliviar el dolor inmediato, sino en transformar las condiciones que lo producen. Una fundación del siglo XXI no puede limitarse a distribuir recursos; debe construir soluciones sostenibles que permitan modificar realidades.

Sin embargo, todavía es común que el impacto social se mida únicamente a partir de las actividades realizadas. Escuchamos con frecuencia cifras sobre jornadas, donaciones o familias atendidas, pero pocas organizaciones están en capacidad de responder preguntas más profundas: ¿cuántas personas mejoraron realmente su calidad de vida?, ¿qué cambió después de la intervención?, ¿cuál fue el impacto duradero de ese esfuerzo?

Las grandes fundaciones del mundo han comprendido que las decisiones deben tomarse con base en la evidencia. Hoy, medir resultados ya no es un lujo ni un requisito exclusivo de las organizaciones internacionales; es una necesidad para demostrar el valor social que realmente se genera.

También debemos superar la idea de que la solidaridad puede justificar la improvisación. Las fundaciones con mayor impacto combinan sensibilidad social con herramientas de gestión. Cuentan con planeación estratégica, procesos de innovación, gobierno corporativo, evaluación de riesgos, sostenibilidad financiera y equipos preparados para responder a desafíos cada vez más complejos.

El corazón impulsa la misión.

La gestión permite cumplirla.

Otro cambio fundamental tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con las empresas. Durante años, muchas organizaciones han acudido al sector privado en busca de donaciones. Sin embargo, las alianzas más exitosas surgen cuando las fundaciones dejan de pedir ayuda y empiezan a ofrecer soluciones.

Hoy las empresas no buscan únicamente aportar recursos económicos. También quieren participar en proyectos con impacto medible, fortalecer el compromiso de sus colaboradores y contribuir a transformaciones que beneficien a las comunidades y al país. Cuando se construye valor compartido, la relación deja de ser asistencial y se convierte en una verdadera alianza.

A esto se suma otro reto inaplazable: la innovación. Mientras el mundo avanza a una velocidad sin precedentes, impulsado por la inteligencia artificial, el análisis de datos y las nuevas tecnologías, muchas organizaciones sociales continúan operando bajo modelos que poco han cambiado en las últimas décadas.

Innovar no significa renunciar a la esencia ni perder la sensibilidad. Significa encontrar mejores maneras de servir.

Pero quizá una de las lecciones más importantes consiste en escuchar más a quienes viven diariamente los problemas que intentamos resolver. Con demasiada frecuencia diseñamos programas desde oficinas, lejos de las comunidades y de sus verdaderas necesidades. Las organizaciones más exitosas han entendido que las personas dejan de ser beneficiarias para convertirse en aliadas en la construcción de soluciones.

La transparencia también ocupa un lugar central en esta conversación. Hoy los donantes ya no preguntan únicamente cuánto dinero necesita una fundación. Quieren saber cómo se administra, qué resultados produce y cuál es el impacto de cada iniciativa. La confianza ya no se construye solo con buenas intenciones, sino con datos, rendición de cuentas y coherencia institucional.

Y, sobre todo, necesitamos aprender a pensar en grande.

Muchas organizaciones limitan sus aspiraciones porque creen que los problemas sociales solo pueden resolverse a escala local. Sin embargo, algunas de las fundaciones más inspiradoras del mundo comenzaron trabajando con una comunidad específica y terminaron transformando políticas públicas, desarrollando investigaciones, creando metodologías y llevando sus modelos a otros países.

El impacto no tiene fronteras cuando existe una visión clara.

Colombia necesita organizaciones sociales cada vez más profesionales, innovadoras y colaborativas. No basta con tener vocación de servicio. También hacen falta liderazgo, estrategia, evidencia y sostenibilidad.

Como médica aprendí que aliviar un síntoma nunca es suficiente si no se trata la causa. Como madre comprendí que detrás de cada diagnóstico existe una familia que también necesita ser acompañada. Y como directora de FUNSEBAS estoy convencida de que el futuro de las fundaciones colombianas no dependerá únicamente de cuánto ayudemos, sino de cuánto logremos transformar.

Y como directora de Funsebas estoy convencida de que el futuro de las fundaciones colombianas no dependerá únicamente de cuánto ayudemos, sino de cuánto logremos transformar.

Ese es el desafío de nuestra generación.

Y también nuestra mayor oportunidad.

Karen García, directora y fundadora de la Fundación para la salud estudio bienestar y aprendizaje social - Funsebas