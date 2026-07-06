En julio llega el Gran Vals, evento que celebra los 15 años de niñas con cáncer

Cumplir 15 años es un momento memorable para la vida de una adolescente. Por ello, la Fundación María José celebrará el próximo 25 de julio en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, la séptima edición del Gran Vals, un evento solidario que busca recaudar recursos para continuar apoyando a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer y a sus familias.

El Gran Vals es una iniciativa solidaria que año a año cumple el sueño de celebrar los 15 años a niñas que atraviesan un tratamiento oncológico, permitiéndoles vivir una noche inolvidable junto con sus seres queridos. Con el paso de los años, este evento se ha convertido en un símbolo de resiliencia, ilusión y vida para ellas y sus familias.

Los recursos obtenidos durante la gala permiten fortalecer los diferentes programas que desarrolla la Fundación María José para reducir las barreras que enfrentan los pacientes pediátricos con cáncer. Entre ellos se encuentran el acompañamiento psicosocial, apoyo jurídico, asistencia para la movilidad hacia tratamientos médicos, ayudas nutricionales, apoyo a las familias y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes durante todo su proceso.

Bajo el concepto ‘Pasarela Runway, esta nueva edición invita a empresas y ciudadanos a convertirse en protagonistas de una historia de esperanza. Cada aporte permitirá que una niña viva la experiencia de vestir el traje de sus sueños, disfrutar de su primer vals, compartir una cena y celebrar una noche inolvidable que se convierte en un poderoso recuerdo y en un impulso emocional para afrontar uno de los mayores desafíos de su vida.

Quienes deseen apoyar la iniciativa, realizar donaciones o conocer las diferentes formas de vincularse a través de www.fundacionmariajose.org o por WhatsApp al 316 690 8699.

Sobre la Fundación María José

La historia de la Fundación María José comenzó en 2004, inspirada en el legado de María José, una niña que falleció a causa de un neuroblastoma abdominal. Su experiencia impulsó a su familia a crear una organización dedicada a acompañar a otros niños y sus familias para que nunca enfrenten solos el diagnóstico de cáncer.

Desde entonces, la Fundación ha consolidado programas de atención integral, campañas de detección temprana y proyectos que promueven el bienestar emocional de los pacientes pediátricos. Una de esas iniciativas es el Gran Vals, que se desarrolla gracias a aportes de empresas y personas naturales.