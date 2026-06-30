Kate Middleton escaló las tres montañas más altas del Reino Unido para concientizar sobre el cáncer: un desafío que simboliza su recuperación

La princesa de Gales, Kate Middleton, volvió a convertir su experiencia personal con el cáncer en un poderoso mensaje de esperanza. En uno de los retos físicos más exigentes que ha afrontado desde que anunció su enfermedad, la integrante de la familia real británica completó el denominado Desafío Nacional de las Tres Cumbres, una prueba que consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas.

La iniciativa tuvo un doble propósito el de recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity, organización vinculada al hospital donde recibió tratamiento y llamar la atención sobre los desafíos que enfrentan los pacientes incluso después de finalizar las terapias médicas.

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La princesa de Gales, de Gran Bretaña, llega al desfile de guardias a caballo para el Desfile de Cumpleaños del Rey 'Trooping the Colour' en Londres el 15 de junio de 2024. Foto: AFP

Durante la travesía, Kate Middleton recorrió 37 kilómetros a pie, acumuló un ascenso de 4.950 metros y atravesó cerca de 744 kilómetros por carretera entre una montaña y otra. El recorrido incluyó el Ben Nevis, en Escocia; Scafell Pike, en Inglaterra, y finalmente el Yr Wyddfa en Gales, donde concluyó el desafío tras 24 horas de esfuerzo físico.

La princesa realizó el recorrido casi en solitario, aunque contó con el respaldo logístico de equipos de rescate de montaña que garantizaron su seguridad durante las etapas más complejas del ascenso. Al finalizar la última caminata, una emotiva escena marcó el cierre de la jornada: el príncipe William, sus tres hijos, así como sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano James, la esperaban al pie del Yr Wyddfa para felicitarla por haber completado el reto.

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La caminata tuvo un profundo significado personal para la princesa de Gales, quien en marzo de 2024 anunció públicamente que había sido diagnosticada con cáncer tras someterse a una cirugía abdominal. En aquel momento explicó que los médicos detectaron la enfermedad después de la operación y recomendaron iniciar un tratamiento preventivo de quimioterapia.

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La noticia conmocionó al Reino Unido y al resto del mundo, ya que durante varios meses Kate se alejó completamente de la vida pública para concentrarse en su recuperación.

En septiembre de 2024 anunció que había finalizado el tratamiento de quimioterapia y meses más tarde, en enero de 2025, confirmó que la enfermedad había entrado en remisión, lo que le permitió retomar gradualmente sus compromisos oficiales y reforzar su trabajo en iniciativas relacionadas con la salud y el acompañamiento a pacientes oncológicos.

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Precisamente, esa experiencia fue la que impulsó este nuevo desafío deportivo.

En un mensaje difundido tras completar las tres cumbres, la princesa explicó que el objetivo iba mucho más allá del esfuerzo físico. “Cada año, cientos de miles de personas reciben un diagnóstico que nadie quiere escuchar. Lo que sigue pone a prueba todos los aspectos de la vida: física, emocional, psicológica y espiritualmente”, expresó.

Kate añadió que conoce esa realidad en primera persona y afirmó que el proceso de recuperación “requiere mucho más que medicamentos”. En sus palabras, el tratamiento integral debe incluir apoyo emocional, actividad física, contacto con la naturaleza y una atención personalizada que permita reconstruir la vida después del cáncer.

La princesa también explicó que decidió emprender el desafío porque quería “explorar la vida más allá del diagnóstico” y devolver parte del apoyo que recibió durante su proceso médico.

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“El Royal Marsden ocupa un lugar muy especial para mí. La atención y la experiencia de sus profesionales cambian la vida de miles de personas. Quería dar algo a cambio y ayudar a que más pacientes tengan acceso a una atención integral”, señaló en un video publicado por el Palacio de Kensington.

Actualmente, Kate Middleton y el príncipe William ejercen como patronos conjuntos del Royal Marsden NHS Foundation Trust, institución considerada uno de los centros de referencia en investigación y tratamiento del cáncer en el Reino Unido.

La familia real también destacó el significado del desafío. A través de los canales oficiales del Palacio de Kensington se difundieron imágenes del recorrido y del emotivo reencuentro familiar en Gales.