Demanda contra Michael Jackson por presunto abuso sexual es desestimada por juez de California

El nombre de Michael Jackson se vio nuevamente involucrado en asuntos legales por supuestos comportamientos sexuales indebidos. Esta vez, el proceso involucra a cuatro hermanos de la familia Cascio, antiguos amigos del cantante, quienes presentaron una demanda civil contra el patrimonio del artista.

“El rey del pop”, quien falleció en 2009, enfrentó varias acusaciones en su contra por supuestos actos de esta índole, pero en ninguna se demostró su culpabilidad. Por esta razón, la mayoría de fanáticos cree en su inocencia.

Los Cascio presentaron la demanda más reciente en febrero de 2026 ante la justicia de California. Sostienen que Jackson abusó sexualmente de ellos durante su infancia y que los hechos se prolongaron por más de una década.

Este caso ya se había hecho público en 2019 cuando Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio prestaron sus testimonios para el documental de HBO “Leaving Neverland”.

Según los cuatro hermanos, este espacio les permitió estar “deprogrammed” (que significa escapar de un lavado de cerebro o un fuerte control mental), ya que en años anteriores habían defendido a capa y espada al cantante de ese tipo de acusaciones.

Tras la difusión masiva del documental, se negoció una indemnización para los Cascio de 3.5 millones de dólares. El acuerdo se firmó sin aceptar ninguna acusación en contra del artista y exigiendo a los hermanos mantener el caso en estricta confidencialidad.

Michael Jackson saltó a la fama por éxitos como Smooth Criminal, Thriller o Billie Jean. Foto: Video Smooth Criminal

Por esta razón, el juez federal Hernán D. Vera desestimó la demanda en el tribunal de California y determinó que las reclamaciones deben tramitarse de manera privada.

La decisión, sin embargo, no significa que Jackson sea inocente. De hecho, el juez advirtió que la denuncia tenía un contenido “horroroso”.

Por el lado de los abogados que defienden el patrimonio de Michael Jackson está la percepción de que la acción legal de los Cascio era un intento de obtener dinero mediante presión.

Mientras que Howard King, abogado de los hermanos Cascio, declaró a TMZ: “Es decepcionante, pero no sorprendente, que la decisión sobre si los Cascio fueron engañados para firmar un acuerdo abusivo con una cláusula de arbitraje la tome un árbitro en lugar de un jurado”.

“La familia esperaba que el tribunal permitiera un juicio público sobre los abusos sexuales que Michael Jackson cometió contra los hermanos Cascio durante décadas y el posterior encubrimiento por parte de sus asesores. En cambio, deberán buscar justicia desde la oscuridad de una sala privada”, concluyó el litigante.

Ninguno de los miembros de la familia del “rey del pop” se ha pronunciado después de la sentencia.