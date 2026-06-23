Pipe Bueno sorprende al imitar a Michael Jackson y la reacción de sus hijos causó sensación en redes

A través de sus historias de Instagram, el cantante de música popular Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta poco conocida que, además de desatar una ola de comentarios en redes, captó de inmediato la atención de sus hijos, Maximo y Domenic Giraldo.

De esta manera, lo que parecía ser un momento cotidiano terminó convirtiéndose en una escena única, con la que el artista dejó ver su admiración por Michael Jackson, el icónico ‘rey del pop’, demostrando que es un verdadero fanático de su legado musical y artístico.

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En la publicación, Pipe Bueno apareció bailando al ritmo y estilo del fallecido artista estadounidense, recreando varios de sus movimientos más emblemáticos. Mientras tanto, sus hijos observaban con atención cada paso para luego intentar imitar la coreografía.

Por eso, lo que más llamó la atención no fueron precisamente los pasos de Pipe Bueno, sino la divertida y espontánea reacción de sus hijos al presenciar la escena con mucha atención y, posteriormente, intentar replicar cada movimiento casi de manera precisa.

“Bellos”, “eso sí es un padre”, “se ve fácil ese paso, pero es muy difícil”, escribieron algunos usuarios al ver la grabación.

La vez que Pipe Bueno sorprendió con coreografía en pleno concierto

Aunque el artista ha ganado reconocimiento en la industria musical gracias a éxitos como Cupido Falló, Te hubieras ido antes o Te parece poco, a lo largo de su trayectoria ha demostrado que también tiene un gran talento como bailarín, sorprendiendo a sus fans con impecables coreografías en medio de sus conciertos.

De hecho, a finales de marzo de este año, el cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparecía protagonizando una de inesperada coreografía durante uno de sus shows. La publicación no tardó en captar la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con múltiples elogios por su energía y desempeño en el escenario.

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Sin embargo, más allá de las felicitaciones, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de varios usuarios, ya que algunos señalaron que ciertos movimientos, la actitud escénica e incluso parte de la puesta en escena parecían tener una marcada influencia de Michael Jackson.

Según comentaron, su presentación parecía inspirada en esos emblemáticos espectáculos que ofrecía el denominado “rey del pop”, por lo que muchos ya asumían su gusto por el estilo y las coreografías de Jackson, pero no imaginaban que su pasión llegara hasta el punto de ensayar sus pasos y, ahora, enseñarlos a sus hijos.