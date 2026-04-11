Pipe Bueno recordó la muerte de su abuelo y destapó importante detalle: “No me perdoné”

Pipe Bueno, uno de los artistas de música popular más importantes de la actualidad, sorprendió a sus millones de seguidores al abrir su corazón y compartir uno de los dolores más fuertes que ha tenido y que, hasta día de hoy lo acompañan.

Pipe Bueno reveló cómo cambió su vida debido a la muerte de Yeison Jiménez

En una reciente entrevista con la modelo venezolana Aleska Génesis, el cantante levantó el teléfono y simuló una llamada con su abuelo, quien murió hace un tiempo y de quien no tuvo la oportunidad de despedirse.

Pipe Bueno se quebró al recordar la muerte de su abuelo. Foto: INSTAGRAM @pipebueno

“Hola abuelito, abuelito Luis. Quiero decirte que te amo. Quiero disculparme porque no pude llegar a despedirme. Me arrepiento profundamente de ese día”, dijo frente a las cámaras.

Durante unos segundos, explicó que en medio de la dinámica de su trabajo, pasó muchos días alejado de su familia rodeado de fiesta y alcohol, por lo que se perdió muchos momentos especiales con algunos de sus parientes más cercanos.

Pipe Bueno destapó el motivo por el que no tuvo relaciones íntimas durante un año completo

“Haberme quedado consumiendo licor como venía haciéndolo y cuando amanecí ya no estabas con nosotros. Siempre me dolió mucho y no me perdoné. Quería estar a tu lado ese día y no llegué por los errores que cometí”, dijo con la voz entrecortada.

Le mencionó el gran cariño que le tiene en la actualidad y le habló de sus pequeños hijos, Máximo y Domenic, fruto de su amor con la creadora de contenido Luisa Fernanda W.

“Te amo mucho y a los nietos que nunca pudiste conocer les he mostrado tus fotos, les he enseñado de ti”, narró.

Finalmente, se despidió del hombre y dejó ver su gratitud por cada uno de los aprendizajes que le dejó, y afirmó que es una de las motivaciones que tiene para crecer como artista y como persona.

“Te agradezco por todo lo que me enseñaste en vida, porque fuiste un abuelo espectacular que siempre me enseñó el valor de la familia. Te amo”.

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Como era de esperarse, este momento conmovió a su comunidad digital, quienes se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y le dejaron algunas palabras de apoyo.

“Pipe es un gran hombre”; “Tiene un muy buen corazón”; “Hermoso, todos tenemos ese día triste que tenemos que sanar”; “Lo importante es llegar al momento de la reflexión y el reconocimiento” y “Me trae mucha nostalgia, me identifico”, son algunas de las palabras que se leen.