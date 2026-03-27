Pipe Bueno reveló cómo cambió su vida debido a la muerte de Yeison Jiménez: “No siempre se puede seguir viviendo el límite”

La música popular vive un gran momento en Colombia y cada vez suma más reconocimiento dentro de la industria. En este panorama destacan varios nombres que se han ganado un lugar entre el público, como Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Francy y Jhon Alex Castaño.

Entre ellos también sobresale Pipe Bueno, quien ha construido una sólida trayectoria dentro de este género.

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Hace poco el artista volvió a ser noticia recientemente tras una entrevista en el programa La mesa caliente, donde se refirió a un episodio personal que marcó su vida.

Durante la conversación, Pipe recordó el impacto que le dejó la muerte de su gran amigo, el también cantante Yeison Jiménez. El artista habló sobre cómo vivió ese momento, luego de que su colega falleciera en un accidente aéreo el pasado 10 de enero de este año.

Pipe Bueno no contuvo el llanto al recordar a Yeison Jiménez tras un día de su fallecimiento. Foto: Semana - Instagram @yeison_jimenez

Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

El famoso cantante habló en este programa de televisión y dejó ver que la muerte del aventurero lo hizo reflexionar sobre varios aspectos de su vida y uno de ellos fue el consumo de alcohol.

En la conversación, el intérprete de Te hubieras ido antes mencionó cómo empezó esta pausa en su vida.

“Fue el primer cumpleaños que me puse solo a ver, o sea, no sé, como en 18 años creo que siempre me la pasé, lo voy a decir como es, pues borracho en mis cumpleaños de verdad”, dijo.

En su mundo, de la música regional popular es común que se vea bastante el consumo de bebidas alcohólicas. “Somos buenos para el chupe”, afirmó, dejando ver que está en proceso de cambiar esto.

En la charla, Pipe Bueno dejó muy claro que la partida de Yeison Jiménez hizo que él se replanteara esto y ya no se va a situaciones extremas por el consumo de alcohol.

“Estamos en un medio que, para no irnos a un extremo, la verdad es que no es sostenible pensar en que de aquí hasta que yo me muera, por decirlo así, voy a seguir bebiendo como si no existiera un mañana”, añadió.

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Mostrando que de a pocos está logrando un cambio, señaló que en eventos a los que asiste, él comparte, pero ya no va a los excesos.

“La gente brinda, yo comparto, pero estoy en ese proceso”, dijo.

Por último, Pipe Bueno lanzó una reflexión acerca de lo corta que es la vida y de cómo no se puede vivir como si la vida fuera eterna, pues casos como el de Yeison enseñan que cualquier persona se puede ir de la noche a la mañana. “La vida es corta y no siempre se puede seguir viviendo el límite sin consecuencias”, concluyó.