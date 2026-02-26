Gente

Pipe Bueno revela la poderosa razón de su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: “Estuve años alejado de Dios”

Pipe Bueno comparte su transformación espiritual tras asistir a un retiro de Emaús. Conozca por qué faltó a la boda de Jhonny Rivera y su mensaje de fe.

Valentina Rueda Rodríguez

26 de febrero de 2026, 4:24 p. m.
Pipe Bueno comparte su experiencia tras retiro espiritual

El reconocido cantante de música popular, Pipe Bueno, sorprendió a sus seguidores al revelar los motivos de su reciente ausencia en el matrimonio de Jhonny Rivera. Tras participar en un retiro espiritual del grupo Emaús en Bogotá, el artista compartió un testimonio sobre su reencuentro con la fe, asegurando que esta experiencia marcó un cambio profundo en su vida personal en un momento de crisis.

El motivo detrás de la ausencia en la boda de Jhonny Rivera

El pasado fin de semana, la atención del mundo del espectáculo en Colombia se centró en la boda de los cantantes Jhonny Rivera y Jenny López, celebrada en una ceremonia en Pereira. A pesar de la cercanía que une a Pipe Bueno con Rivera, el intérprete de ‘Cupido falló’ fue uno de los grandes ausentes de la jornada.

Ante las especulaciones en redes sociales, el propio Jhonny Rivera aclaró posteriormente que la inasistencia de su colega se debió a un compromiso previo de índole espiritual.

Poco después, se conoció que Andrés Felipe Giraldo Bueno nombre de pila del cantante Pipe Bueno, se encontraba en un retiro organizado por la hermandad de Emaús Hombres Santa Clara de Asís.

Un testimonio de transformación personal

La noticia trascendió luego de que la organización religiosa difundiera fragmentos del testimonio del cantante durante una jornada eucarística. En los videos compartidos por la organización, a través de sus redes sociales, se observa a un Pipe Bueno visiblemente conmovido, compartiendo sus reflexiones con los asistentes.

“La verdad, este para mí ha sido simplemente el mejor fin de semana de mi vida. Me di cuenta de que no habían pasado días, no fueron semanas, tampoco fueron meses, fueron años que, lamentablemente, estuve alejado de Dios”, expresó el caleño, visiblemente emocionado y agradecido.

El artista enfatizó que este acercamiento ocurrió en una etapa de vulnerabilidad: “En un momento muy particular de mi vida, donde estaba atravesando algunas crisis personales, llegó quien todo lo puede aclarar, que es el mismo Jesús”.

Herramientas para “la vida afuera”

El retiro de Emaús es conocido por ser un espacio de introspección y servicio que busca fortalecer los lazos de los laicos con la Iglesia Católica. Para Pipe Bueno, esta experiencia de dos días no solo significó un alivio emocional, sino una preparación para afrontar su carrera y su vida pública con una nueva perspectiva.

El cantante agradeció a los organizadores por permitirle “sanar y caminar”. “La vida afuera después sigue y la batalla será cada día, pero después de este fin de semana, estoy muy seguro de que tengo más herramientas para poder manejar todo lo que hay que manejar en nuestro mundo”, concluyó el intérprete.

Reacciones y contexto en la música popular

La revelación de Pipe Bueno ha generado una ola de comentarios mayoritariamente positivos en plataformas como Instagram. Sus seguidores han destacado la valentía de compartir su espiritualidad en una industria que suele enfocarse en el éxito material y la vida nocturna.

Este giro hacia la fe no es ajeno a otras figuras del género popular y regional, quienes frecuentemente encuentran en la religión un refugio frente a las presiones de la fama. Por ahora, el artista se reincorpora a sus actividades profesionales, pero con un mensaje claro de renovación personal que ha resonado entre sus millones de suscriptores.

