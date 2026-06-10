Carolina Ramírez habló de su embarazo y destapó angustiante situación que vivió: “Nos obligó a pasar por el quirófano de urgencia”

Carolina Ramírez cautivó a millones de personas con su trabajo en La reina del flow, siendo foco de reacciones y comentarios por el trabajo que realizó por años. Este personaje flechó el corazón de muchos, quienes estaban pendientes de su vida personal.

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Días atrás, la artista dejó sin palabras a muchos con el anuncio del nacimiento de su hijo, Sur, quien nació el pasado 2 de junio. La celebridad se convirtió en madre tras pasar por varias situaciones dentro de su embarazo, por lo que no dudó en abrir su corazón.

De acuerdo con lo que se observó, Carolina Ramírez realizó un post en su cuenta oficial de Instagram, hablando abiertamente de este proceso materno que inició. La famosa contó un poco de su realidad, detallando cómo fue su parto, los sustos que pasó y lo especial que fue recibir a su primogénito.

Según indicó, el nacimiento de su hijo no fue como esperaba, pues fue inducido y se dio en un hospital, lejos de sus deseos más profundos de un parto natural y en casa.

“A bordo de este viaje, nada es como sueñas o planeas, ¡pero puede ser mejor! Afrontar la maternidad desde la expectativa es inevitable: la maternidad soñada no existe; todo es como es y debe ser. El objetivo es llegar a la meta: quedar embarazada y sostener demasiados milagros sucesivos. ¿Complejo ya ser madres, verdad? Haber logrado cada meta, entendiendo que ninguna fue perfecta ni lo será, me trae más tranquilidad para lo que viene: la crianza”, dijo.

Carolina Ramírez apuntó que vivió un episodio angustiante cuando le dio una apendicitis en pleno embarazo, siendo intervenida en la semana 28.

“Y es que, cuando el deseo es el motor de este viaje, el cuerpo encuentra fuerza que no sabía que existía para sostener el dolor y la incertidumbre. Porque este viaje también tuvo sombras: molestias crónicas y, el susto más grande, una apendicitis en la semana 28 que nos obligó a pasar por el quirófano de urgencia (¡en plena ruta a Guatemala!). Todo empezó con ese deseo profundo que se materializó en proyecto de vida, y que hoy es vida misma. ¡Hoy miro atrás y me agradezco tanto por haberlo logrado!”, agregó.

La actriz fue foco de miradas por su nueva faceta como madre. Foto: Instagram @carocali

La actriz profundizó en que la partera y el médico recomendaron sacar al bebé, ya que su tamaño era considerable y era mejor evitar riesgos para la salud.

“Al final vino la ironía más hermosa: mis rezos de la semana 28 habían sido tan fuertes, tan llenos de un ‘quédate adentro, mi amor’, que cuando llegó el momento de salir, él simplemente no quería. Estaba demasiado cómodo con tanta protección. Y, dos días después de la fecha de parto, el Dr. y la partera sugirieron inducir por el peso y tamaño del bebé para evitar el riesgo”, contó.

“Eso dolió en el alma; significaba que mi parto perdería la naturalidad con la que tanto soñaba. Entonces, el 2 de junio empezó la inducción (fueron ocho horas esperando a que mi cuerpo hiciera lo suyo), pero nada pasó; y ahí, con amor y entrega, tocó soltar las expectativas de cómo ‘debía’ ser y asumir que Dios nos hace camino en sus infinitas formas. Con mucha paz, fuimos a la clínica a ponernos en manos del equipo médico”, agregó.

Por último, en la noche de aquel día, Sur llegó al mundo en Playa del Carmen y fue recibido por sus padres, quienes no ocultaron la emoción del momento.

“Esa noche, a las 9:56 p. m., tras nueve meses y un día, y a solo 18 días de cumplir mis 43 años, Sur nació por cesárea; sano, fuerte, con 4,5 kilos y 56 cm de puro amor, aquí en Playa del Carmen. No fue el parto que soñé; quería que fuera en casa, pero fue el parto perfecto porque nos trajo la vida”, finalizó el post.