Nació ‘Sur’, el hijo de Carolina Ramírez; la pareja de la actriz reveló las primeras imágenes

La actriz colombiana Carolina Ramírez vive uno de los momentos más significativos de su vida personal. Tras varios meses compartiendo con sus seguidores algunos detalles de su embarazo, su pareja, Martín Cornide, confirmó el nacimiento de su primer hijo llamado Sur.

La noticia ha despertado la alegría de familiares, amigos y admiradores de la actriz, una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana y latinoamericana. Ramírez, ampliamente reconocida por protagonizar producciones como La Reina del Flow, La hija del mariachi y La Pola, sorprendió a sus seguidores cuando anunció que se convertiría en madre por primera vez.

Carolina Ramírez revela las consecuencias de su embarazo a los 42 años: “Me parece muy importante mostrarme así”

La actriz reveló su embarazo durante 2025, una noticia que rápidamente generó reacciones positivas entre quienes han seguido su carrera durante más de dos décadas. Carolina, quien ha construido una sólida trayectoria artística y se ha consolidado como una de las intérpretes más respetadas de Colombia, decidió compartir esta nueva etapa de su vida junto a su esposo, el argentino Martín Cornide, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

A sus 42 años, la actriz asumió la maternidad como una experiencia profundamente transformadora. Durante el embarazo, tanto ella como su pareja compartieron reflexiones sobre el proceso de espera, la preparación para recibir a su hijo y la felicidad que representaba ampliar su familia.

La confirmación del nacimiento llegó este 3 de junio a través de una publicación realizada por Cornide en su cuenta de Instagram, donde reveló que el bebé nació el 2 de junio, acompañado de un mensaje cargado de espiritualidad, gratitud y emoción.

¿Estará en ‘La reina del flow 4′? Carolina Ramírez dio inesperadas declaraciones

“Ayer, 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, con mucho pelo, y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE-RAMÍREZ”, escribió el esposo de la actriz.

En el mismo mensaje, Cornide expresó la profunda conexión espiritual y emocional con la llegada de su hijo, describiéndolo como “nuestro cachorrito humano” y dedicando palabras de agradecimiento a quienes han acompañado a la familia en este proceso. “Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de @carocali, nuestro cachorrito humano”, manifestó.

Carolina Ramírez habló sobre final de Yeimy en ‘La reina del flow 3’ y expuso verdad: “Nunca me lo dijeron”

El argentino también aprovechó la ocasión para reconocer el apoyo de su círculo cercano y rendir homenaje a las generaciones anteriores de su familia. “Gracias a las familias, los amigos y sobre todo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible”, concluyó en su publicación.

La actriz también confirmó la noticia a través de un breve post en sus historias de Instagram y continúa recibiendo muestras de cariño por parte del público que la ha acompañado durante años en su carrera artística.

Esta fue la causa de muerte de Yeimy Montoya, en ‘La Reina del Flow’; Carolina Ramírez se despidió tras fulminante final

Nace el bebé de Carolina Ramírez. Así lo anunció. Foto: Fotos: tomadas del Instagram de Carolina Ramírez

Por ahora, la pareja disfruta de los primeros días junto a su hijo recién nacido, en medio de la emoción propia de la llegada de un nuevo integrante al hogar y del cariño de miles de personas que han celebrado la noticia en redes sociales.