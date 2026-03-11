Después de permanecer cuatro años fuera de la pantalla, La reina del Flow regresó finalmente a la televisión colombiana con el estreno de su tercera temporada, que comenzó a emitirse el pasado 13 de enero. Caracol Televisión confirmó el retorno de esta exitosa producción a comienzos de 2026, retomando la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, personajes centrales que han guiado el desarrollo de la trama desde su debut en 2018.

La noticia despertó nuevamente el entusiasmo entre los seguidores de la serie, quienes desde el final de la segunda temporada, transmitida en 2022, se habían mantenido atentos a cualquier novedad sobre el futuro de la historia. Durante ese tiempo, las redes sociales y los espacios de fanáticos continuaron alimentando teorías y expectativas sobre el rumbo que tomarían los conflictos que quedaron abiertos en la narrativa.

De forma inesperada, el canal también reveló que la tercera entrega llegaría con una trama más intensa y cargada de drama. La producción, además, fortalecerá su sello musical, elemento que ha sido clave en el éxito del proyecto, y sumará nuevos personajes que prometen aportar frescura a la historia y generar giros en la dinámica entre los protagonistas.

Carolina Ramírez confesó dificultades que atravesó por su embarazo a los 42 años: “Terminé hospitalizada siete días”

Sin embargo, la serie dio un giro inesperado y plasmó un final muy fuerte para la protagonista, quien murió ante la vista de miles de fanáticos. El personaje de Carolina Ramírez tuvo un desenlace lamentable, detonando inconformidad en el público.

De acuerdo con lo que se detalló, Yeimy Montoya cerró sus ojos para siempre en una escena que tiene lugar al amanecer, mientras está acompañada por Charly Flow. Ella está en su cama, lo mira detenidamente y le entrega unas palabras para despedirse de él.

“Te amo, te voy a amar siempre”, dijo, viendo cómo su amor sufría este adiós.

¿De qué murió Yeimy Montoya, en ‘La reina del flow 3′?

Pese a que hubo muchas escenas relacionadas con la protagonista en esta temporada, la trama se ubicó en un problema de salud que golpeó a la artista por dos enfermedades graves que la estaban deteriorando. La primera fue mal de chagas, que es una infección parasitaria que se transmite por insectos que habitan zonas selváticas o rurales.

Esto ocurrió cuando ella cayó en la selva por un accidente de avioneta, llevando días donde no comió bien y sus defensas bajaron al no recibir atención médica correspondiente. Esta enfermedad terminó dañando el sistema cardiovascular del personaje, impactando también su corazón.

@carlosochoatv Murió la reina del flow. Despedimos a Yeimy Montoya gracias Carolina Ramírez por tu talento. La extrañarás ? Carlos Ochoa y sus novelas ♬ sonido original - Carlos Ochoa

No obstante, la segunda enfermedad de la protagonista era lupus, una condición autoinmune que provoca afectaciones en el sistema inmunológico, específicamente en los tejidos del cuerpo, generando inflamaciones y daños en órganos.

El deterioro se fue viendo capítulo por capítulo, al punto de reflejar cómo el corazón de Montoya ya no respondía a los medicamentos y se convertía en un punto frágil.

¿Qué dijo Carolina Ramírez por el fin de su personaje?

En redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, Carolina Ramírez aprovechó y se despidió de su papel, mostrándose agradecida por ese cariño que siempre recibió del público. Pese a que no profundizó en su opinión, solo dejó una frase que llegó a miles.

“Soltar y agradecer. Gracias por su cariño inmenso”, escribió.