Él es el padre del bebé de Mariana Gómez, actriz de ‘La reina del flow’; quedó captado en cámara y revelaron su identidad

Mariana Gómez se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas del país, logrando gran visibilidad tras su participación en la exitosa serie La reina del flow. Más adelante, su carrera dio un salto importante al asumir el papel protagónico en Arelys Henao, una de las producciones más vistas en Colombia en los últimos años.

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Luego de su regreso a La reina del flow 3, la actriz sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada que dio a conocer a través de sus redes sociales. De forma espontánea, confirmó que está en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su actual relación.

La artista compartió varias fotografías en su cuenta oficial, en las que dejó ver su embarazo y la felicidad que atraviesa esta nueva etapa, posando junto a su pareja y su mascota. Acompañó las imágenes con un breve mensaje en el que expresó la emoción que siente por la llegada de su bebé.

“El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… Gracias, Dios”, escribió en el pie de foto de la publicación, donde sumó más de 300.000 likes.

No obstante, uno de los puntos que llamó la atención fue la identidad de su pareja sentimental, el cual no se mostró en las fotos ni tampoco fue etiquetado. La celebridad prefirió mantenerlo en reserva, cuidando este detalle personal.

Sin embargo, La Red, de Caracol Televisión, se encargó de destapar quién es el hombre que flechó a la actriz, además de que se convertirá en el futuro padre del bebé. El formato recopiló imágenes de un evento, donde todo salió a la luz.

¿Quién es el papá del bebé de Mariana Gómez?

De acuerdo con lo mencionado en el programa de entretenimiento, el nombre de la pareja de Gómez se conoció en una función de Las bartender, de Cada E Borrero, donde ella hizo oficial su embarazo y la felicidad que sentía por esta etapa que viviría.

La Red averiguó y movió sus fuentes, detallando que en aquel sitio estaba el futuro padre acompañándola. Se trató de Rodrigo Trujillo, productor y realizador, quien se acercó a la artista y le dio un amoroso beso frente a cientos de personas presentes.

Todo tomó fuerza cuando el hombre asistió a la función acompañado de sus padres y sus suegros. Trujillo se mostró muy tranquilo y emocionado, despertando curiosidad entre quienes notaron su vínculo con la cantante.

El formato indicó que pudo confirmar que Mariana Gómez espera una niña.

Rodrigo Trujillo tiene un amplio recorrido en la industria del cine y el teatro, ha participado en proyectos de Caracol y Dynamo, logrando roles como director de casting y asistente de dirección. En redes sociales ha dejado contenidos de sus trabajos, además de fotografías que ha captado en distintos momentos de su vida.