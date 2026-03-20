Mariana Gómez, de ‘La reina del flow’, anunció su embarazo; crece la curiosidad por el padre del bebé

Mariana Gómez se ha convertido en una de las actrices más importantes y conocidas en Colombia. Su nombre se hizo muy conocido después de su papel en la exitosa serie La reina del flow. Luego, llegó a un nuevo nivel de popularidad al protagonizar Arelys Henao, una de las series más vistas del país en los últimos años.

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Después de regresar a La reina del flow 3, la celebridad sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada que compartió en redes sociales. La celebridad, de manera informal, confirmó que está esperando su primer bebé, el cual es resultado de su relación actual.

La famosa usó su perfil oficial para compartir fotos donde mostraba su pancita y su felicidad, en imágenes junto a su mascota y su actual novio. Además, incluyó un mensaje corto que mostró la felicidad que sentía por el nacimiento de su primer hijo.

“El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… “Gracias, Dios”, escribió en el pie de foto de la publicación, donde sumó más de 300.000 likes.

Las fotos son en blanco y negro, detallando cómo el vientre de la artista toma protagonismo en varios escenarios. De hecho, también se le ve tapándose la boca en sus primeras ecografías, luciendo su barriguita en ropa interior y mostrando lo feliz que está por convertirse en madre.

Amigas y conocidas de Mariana Gómez, quien contó una mala experiencia en el pasado, reaccionaron a la noticia, asegurando que era una belleza verla así. Muchas elogiaron este proceso que arrancaba, emocionándose de saber que la actriz sería mamá.

Norma Nivia, Carolina Cruz, Melina Ramírez, Laura de León, Carolina Ramírez, Daniela Salcedo, Alisson Joan y Carolina Gaitán fueron algunas de las que se mostraron muy emocionadas con la publicación.

Sin embargo, otro aspecto que llamó la atención fue la identidad de la pareja de Gómez, que no se vio claramente en las imágenes. La artista no dio detalles sobre el hombre que la ‘flechó’, por lo que hay confusión sobre su identidad.