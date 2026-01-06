Televisión

Ojo al dato: estos son los personajes no saldrán en ‘La Reina del Flow 3’; esta sería la razón

El formato de Caracol Televisión regresará tras estar ausente de la pantalla chica.

Redacción Cultura
6 de enero de 2026, 6:10 p. m.
Yeimy Montoya - La Reina del Flow
Yeimy Montoya - La Reina del Flow

Tras cuatro años de ausencia en la pantalla, La reina del Flow se prepara para regresar a la televisión colombiana con su tercera temporada, la cual ya cuenta con fecha oficial de estreno. Caracol Televisión confirmó que la exitosa serie volverá en enero de 2026, dando continuidad a la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, personajes que han sido el eje central de la trama desde su debut en 2018.

La expectativa entre los seguidores se ha mantenido viva desde el final de la segunda entrega, transmitida en 2022, dejando abiertas varias incógnitas sobre el futuro de los protagonistas.

Finalmente, el canal anunció que La reina del Flow 3 llegará a la pantalla el martes 13 de enero, apostando nuevamente por giros dramáticos, nuevos conflictos, una fuerte presencia musical y la inclusión de personajes que prometen renovar la narrativa.

Personajes que no vuelven en ‘La reina del Flow 3′

‘Juancho’

El personaje interpretado por Andrés Sandoval no estará en esta temporada, pese a que siempre fue uno de los protagonistas de la historia. Aunque no hay certeza de que esto suceda, se especula que se podría hablar de él, dando una idea de qué ocurrió.

Vanessa Cruz

Hija de Charly Flow, quien perdió apariciones en la segunda temporada. Se mudó a Japón con su novio, que tampoco estaría en la nueva entrega.

Gemma

La expareja de Charly Flow no regresará, ya que murió a manos de su esposo en la primera temporada.

El estreno será en enero y se transmitirá por Caracol TV.
El estreno será en enero y se transmitirá por Caracol TV.

Manín

El antagonista murió en la segunda temporada, por lo que no es posible que regrese.

Zulma

La periodista que se alió con Yeimy para vengarse de Charly Flow perdió relevancia con el pasar de los capítulos, pues su rol era importante solo al inicio de la historia.

Zafiro

Es posible que no aparezca, ya que fue asistente de Mike Rivera, conocido como ‘Grey Shark’, y todo cambió cuando encarcelaron al que fue su jefe. Se desconoce si retornará en la trama.

Catalina Bedoya

Una de las antagonistas de la producción, quien perdería relevancia por la salida de Juancho dentro del guion. Se desconoce si haya alguna finalidad para un regreso, pero su rol ya habría terminado.

