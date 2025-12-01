Suscribirse

Gente

‘La reina del flow’ y ‘Pedro, el escamoso’ estrenarán su tercera temporada en 2026, pero no serán las únicas producciones que llegarán

Nuevos capítulos llegarán para atrapar a los televidentes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

1 de diciembre de 2025, 11:04 p. m.
Producciones que llegarán al Canal Caracol.
Producciones que llegarán al Canal Caracol. | Foto: Caracol Televisión

Uno de los planes favoritos de muchos colombianos es encender el televisor y disfrutar de las producciones que ofrecen los diferentes canales, con el fin de desconectarse de sus actividades cotidianas y entretenerse con las historias que cada una presenta.

Ayer, el Canal Caracol realizó un evento con el propósito de brindarles una experiencia inolvidable a periodistas de varios medios de comunicación y presentarles en exclusiva las novedades que llegarán el próximo año.

Contexto: Claudia Lozano habló de la situación que la mantuvo alejada de ‘Noticias Caracol’: “Fueron días completamente duros”

Durante el recorrido visitaron reconocidos escenarios del canal, como el estudio del noticiero, donde Juan Roberto Vargas y Javier Hernández les dieron la bienvenida y hablaron sobre los nuevos espacios que llegarán, entre ellos el Mundial 2026, en el cual ellos estarán presentes.

Estas son las producciones que llegan a la pantalla chica

Una de las telenovelas que ha causado furor en las pantallas es La reina del flow, que volvió a emitirse con sus dos temporadas. Esta historia ha cautivado al público por su trama y sorprendió al anunciar que su tercera temporada llegará a inicios de 2026.

“No puedo adelantar mucho, pero ‘sufridita’ un poquito. Trae mucha acción, mucho suspenso, un poco de comedia que creo, es una sorpresa para esta tercera temporada, el amor que no puede faltar, música, artistas invitados reales”, confesó Carlos Torres en una entrevista con Carlos Vargas.

YouTube video player

Esta producción ha generado grandes expectativas, pues a través de redes sociales se conoció que uno de los cantantes que hizo parte fue Kapo, y que los conciertos que hicieron en diferentes lugares de Europa también fueron parte del rodaje.

“Es una grabación, era un rodaje, podíamos equivocarnos, había cortes, pero era gente real. Entonces, fue muy hermoso, la verdad, la experiencia la repetiría totalmente”, comentó Carolina Ramírez, la actriz que interpreta a la protagonista, Yeimy Montoya.

Por otro lado, la querida telenovela Pedro, el escamoso también regresará a las pantallas el próximo año. En su reparto estarán actores de temporadas anteriores y algunos nuevos, como Ana María Trujillo. La producción promete despertar nuevas emociones y conservar la esencia que ha conquistado a miles de televidentes.

¿Qué otras producciones se estrenarán en 2026?

Según un comunicado de prensa del canal, no solo habrá nuevos capítulos de telenovelas anteriores, sino que se estrenará una nueva temporada de un programa musical, uno de comedia y llegará dos nuevas producción.

  • ¿En qué lío me metí?
  • A otro nivel
  • Identidad robada
  • La danza de los millones, concurso original de Caracol Televisión
  • María la caprichosa
  • La mujer prohibida
  • La vuelta al mundo en 80 risas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

2. Colombia envió a Estados Unidos a los 26 miembros de la secta judía Lev Tahor que buscaban radicarse en Yarumal

3. Armando Benedetti denuncia supuestos errores en decisión del CNE que confirmó irregularidades en campaña presidencial de Petro

4. Fiscalía investiga la muerte de un civil durante operativo del Ejército en Meta: aseguran que se trataría de un líder campesino

5. Karina García recibió millonario premio en ‘La Mansión de Luinny’; superó al obtenido en ‘La casa de los famosos’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Telenovelasnovelas colombianasCaracol TelevisiónCaracolLa reina del flowPedro el escamoso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.