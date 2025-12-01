Uno de los planes favoritos de muchos colombianos es encender el televisor y disfrutar de las producciones que ofrecen los diferentes canales, con el fin de desconectarse de sus actividades cotidianas y entretenerse con las historias que cada una presenta.

Ayer, el Canal Caracol realizó un evento con el propósito de brindarles una experiencia inolvidable a periodistas de varios medios de comunicación y presentarles en exclusiva las novedades que llegarán el próximo año.

Durante el recorrido visitaron reconocidos escenarios del canal, como el estudio del noticiero, donde Juan Roberto Vargas y Javier Hernández les dieron la bienvenida y hablaron sobre los nuevos espacios que llegarán, entre ellos el Mundial 2026, en el cual ellos estarán presentes.

Estas son las producciones que llegan a la pantalla chica

Una de las telenovelas que ha causado furor en las pantallas es La reina del flow, que volvió a emitirse con sus dos temporadas. Esta historia ha cautivado al público por su trama y sorprendió al anunciar que su tercera temporada llegará a inicios de 2026.

“No puedo adelantar mucho, pero ‘sufridita’ un poquito. Trae mucha acción, mucho suspenso, un poco de comedia que creo, es una sorpresa para esta tercera temporada, el amor que no puede faltar, música, artistas invitados reales”, confesó Carlos Torres en una entrevista con Carlos Vargas.

Esta producción ha generado grandes expectativas, pues a través de redes sociales se conoció que uno de los cantantes que hizo parte fue Kapo, y que los conciertos que hicieron en diferentes lugares de Europa también fueron parte del rodaje.

“Es una grabación, era un rodaje, podíamos equivocarnos, había cortes, pero era gente real. Entonces, fue muy hermoso, la verdad, la experiencia la repetiría totalmente”, comentó Carolina Ramírez, la actriz que interpreta a la protagonista, Yeimy Montoya.

Por otro lado, la querida telenovela Pedro, el escamoso también regresará a las pantallas el próximo año. En su reparto estarán actores de temporadas anteriores y algunos nuevos, como Ana María Trujillo. La producción promete despertar nuevas emociones y conservar la esencia que ha conquistado a miles de televidentes.

¿Qué otras producciones se estrenarán en 2026?

Según un comunicado de prensa del canal, no solo habrá nuevos capítulos de telenovelas anteriores, sino que se estrenará una nueva temporada de un programa musical, uno de comedia y llegará dos nuevas producción.