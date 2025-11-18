Hace aproximadamente un mes, Ariel Osorio, presentador de La Corona TV, contó durante la transmisión en vivo que su amiga y colega Claudia Lozano estaba atravesando por una difícil situación, debido a un problema de salud que venía presentando tiempo atrás.

También confesó que la periodista había estado a punto de perder la vida por una trombosis venosa, luego de haber sido hospitalizada y someterse a una cirugía de alto riesgo.

“Es una situación dolorosa y preocupante. Claudia está luchando por su vida en este momento, y lo más duro es que lo hace sin la compañía directa de sus padres”, comentó.

Al día siguiente, se conoció que Lozano había salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se encontraba en recuperación y estaba avanzando de manera positiva.

Claudia Lozano habló de la situación que la mantuvo alejada de ‘Noticias Caracol’

El día de hoy, la presentadora publicó un video en su perfil de Instagram en el que compartió que cómo fueron los días durante su proceso y sorprendió con la noticia de que volvió a la sección de entretenimiento llamada ‘Show Caracol’.

“Amigos, quiero contarles que ya estoy de regreso, que fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos”, dijo en la primera parte, agregando que ya se encuentra bien y estará de regreso en el canal.

También agradeció por los mensajes de apoyo y oraciones que recibió durante su recuperación, pues afirmó que no solo fue por parte de sus seguidores y personas más cercanas, sino también de sus amigos, su familia del noticiero y los médicos, quienes la ayudaron a superar esa situación complicada.

“Gracias a todos ustedes por sus bendiciones, por tanto amor. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos”, comentó.

Claudia Lozano es presentadora en el canal Caracol. | Foto: Instagram: @Claudialozanooficial

En menos de un día la publicación tiene más de seis mil me gusta y 600 comentarios, en los que los seguidores y amigos que trabajan en la misma industria aprovecharon para dejarle un emotivo mensaje.