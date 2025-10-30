Suscribirse

Gente

Presentadora de ‘Noticias RCN’ se volvió a graduar de la universidad: este fue el título que recibió

La periodista compartió su nuevo logro junto a su familia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

30 de octubre de 2025, 10:52 p. m.
Rossy Lemos se graduó nuevamente de la universidad.
Rossy Lemos se graduó nuevamente de la universidad. | Foto: Instagram @rossylemos

Rossy Lemos es una de las periodistas y presentadoras que ha logrado conquistar al público por su talento y carismática personalidad, convirtiéndose en una de las figuras afrocolombianas más influyentes en los medios de comunicación en el país y una de las presentadoras más jóvenes.

Además, empezó a crear contenido en sus redes sociales, y sus videos, con un toque de humor, le han permitido ganarse el corazón de muchos colombianos y tener mayor popularidad.

Contexto: Presentadora de RCN dio la bienvenida a dos nuevos integrantes de la familia: “Nunca había estado tan feliz”

Rossy Lemos, de ‘Noticias RCN’, se volvió a graduar de la universidad

La mujer oriunda de Quibdó, Chocó, es muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 500 mil seguidores y en sus últimas publicaciones compartió no solo su emoción, sino el nuevo título que recibió de la universidad.

En las más recientes fotografías se observa a Rossy vestida con toga y birrete, cargando un ramo de rosas y presumiendo un diploma que le otorgó la Universidad Autónoma de Occidente con el título de Especialista en Comunicación y Periodismo Digital.

“¡Lo logramos de nuevo! Gracias, Dios, por no dejarme rendir”, escribió.

También compartió un video que grabó junto a su familia con un gracioso audio y generó todo tipo de reacciones, pues no solo la felicitaron por su nuevo logro, sino que escribieron divertidos comentarios.

“Viendo esto, ahora sí quiero una maestría”; “amo tu contenido jajaja y muchas felicidades, un logro más. Bendiciones”; “Ahora premio de actuación para Marcelito, por fa”; “Solo por este audio me haré así sea un diplomado”; “Otra motivación para hacer la maestría”, fueron algunos de los mensajes.

Contexto: Presentadora de televisión habló de la pérdida de su bebé recién nacido y le dedicó emotivo mensaje: “Sentí el amor más puro”

¿Cuál es la cirugía que se realizó Rossy Lemos?

Hace un tiempo la presentadora, que se ha destacado por vivir orgullosa de su profesión, reveló un secreto que había conservado muy bien y por medio de sus redes habló del único procedimiento que se ha realizado y el porqué de su decisión.

La noticia generó atención entre sus seguidores, pues en la actualidad muchas personas juzgan a quienes se hace retoques estéticos. Por lo que Lemos aclaró que su razón de someterse a la cirugía no fue por vanidad, sino por salud, dejando claro que su belleza es totalmente natural.

En una de sus historias comentó que la única intervención a la que se había sometido era a una “cirugía refractiva de ojo”, la cual se practicó hace ya algunos años, en 2017.

