A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión, Stefany González Córdova, compartió la triste noticia del fallecimiento de su bebé, quien solo logró vivir 15 minutos tras su nacimiento; su historia ha conmovido a miles de personas.

La guatemalteca, quien es reconocida por su participación en diferentes programas de entretenimiento y eventos en su país, anunció que su pequeño estuvo por un breve momento en el mundo, pero dejó una marca imborrable en su vida y el poco tiempo que alcanzaron a pasar juntos trajo nuevas enseñanzas para ella y su pareja.

“Después de vivir las semanas más difíciles de toda mi vida… Nuestro amañado Johan Isaac llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna en nuestros corazones. Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida”, escribió.

También recordó las palabras que le dijo uno de los médicos, quien le demostró su apoyo: “No hay forma correcta de vivir este duelo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, contigo, en silencio, si es lo que necesitas, con palabras si las buscas, y con todo mi cariño siempre”.

En su más reciente publicación, la conductora de programas televisivos afirmó que solo fue un cuarto de hora lo que pudo estar con su bebé, pero que fue el tiempo suficiente para comprender lo que es el verdadero amor.

“Los 15 minutos que pude estar con él fueron los mejores minutos de toda mi vida y donde sentí el amor más puro que alguien puede experimentar, te amamos con todo nuestro corazón y siempre serás nuestro primer hijo”, comentó.

Stefany González habló de la pérdida de su bebé. | Foto: Instagram @stefanygcordova

Su historia ha creado una ola de solidaridad y comentarios de apoyo, pues Stefany no solo expresó su dolor, sino también del amor que siente y cómo ese instante transformó su vida. Además, durante su embarazo siempre mostró su felicidad y emoción por convertirse en mamá y tener a su primer hijo.