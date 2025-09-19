GENTE
Presentador de City TV confesó que fue suplantado y sus cuentas fueron embargadas; así se dio cuenta de lo que estaba pasando
El periodista compartió su experiencia y reveló cómo se había dado cuenta de que estaba reportado.
Jonathan Nieto Blanco es un periodista y reconocido presentador de City Noticias que se ha ganado el corazón y cariño de los televidentes por su carismática personalidad frente a las cámaras.
El presentador también es muy activo en su perfil de Instagram, en el que tiene más de 85 mil seguidores y comparte parte de su vida profesional como los cubrimientos que ha realizado el canal y un poco de su vida profesional como publicaciones con su familia.
Sin embargo, en esta ocasión el cucuteño sorprendió a los usuarios con una noticia sobre una experiencia que vivió y se vieron involucradas sus cuentas bancarias.
“Algún día me llegó un correo de la Gobernación del Valle del Cauca. En ese correo me cobraban impuestos de un vehículo y por supuesto pensé que era un error, que era spam o que alguien se había equivocado de destinatario”, empezó contando el periodista.
El correo le empezó a llegar cada año hasta que un día decidió contactarse con la organización para preguntar por los mensajes, pero no le dieron razón. Hasta que un día intentó sacar un crédito y no pudo porque tenía un reporte en datacrédito.
“No podía sacar el préstamo y comencé hacer una averiguación extensa de que era lo que estaba sucediendo y finalmente me dijeron: ‘La Gobernación del Valle del Cauca lo acaba de embargar’, la razón un vehículo que habían comprado a mi nombre”, confesó.
Por otro lado, Jonathan Nieto estuvo en La Corona TV, un programa de televisión del canal del cual hace parte el periodista y Ariel Osorio, uno de los presentadores, se refirió al tema y le pidió explicar un poco más sobre lo sucedido.
“Me suplantaron mi firma, mi cédula, mis datos, compraron el carro y el carro está paseándose por la ciudad de Cali. Además de eso, ese carro no ha pagado impuestos y entonces, me embargaron mis cuentas”, comentó Nieto.
Adicionalmente, mencionó que desde el año pasado está en el proceso de intentar demostrar que él no fue el comprador y se trata de un fraude, incluso puso una acción ante la Fiscalía General de la Nación, pero la Alcaldía de Cali no le ha respondido y le ha tocado repetir la firma varias veces para hacer el peritaje.
Finalmente, el presentador de noticias dijo que el día 18 de septiembre, la Gobernación del Valle lo había llamado, pero todavía no le han dado respuesta y sigue a la expectativa que todo se pueda solucionar de manera pronta.