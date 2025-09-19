Presentador de City TV confesó que fue suplantado y sus cuentas fueron embargadas; así se dio cuenta de lo que estaba pasando

Jonathan Nieto Blanco es un periodista y reconocido presentador de City Noticias que se ha ganado el corazón y cariño de los televidentes por su carismática personalidad frente a las cámaras.

El presentador también es muy activo en su perfil de Instagram, en el que tiene más de 85 mil seguidores y comparte parte de su vida profesional como los cubrimientos que ha realizado el canal y un poco de su vida profesional como publicaciones con su familia.

Sin embargo, en esta ocasión el cucuteño sorprendió a los usuarios con una noticia sobre una experiencia que vivió y se vieron involucradas sus cuentas bancarias.

“Algún día me llegó un correo de la Gobernación del Valle del Cauca. En ese correo me cobraban impuestos de un vehículo y por supuesto pensé que era un error, que era spam o que alguien se había equivocado de destinatario”, empezó contando el periodista.

El correo le empezó a llegar cada año hasta que un día decidió contactarse con la organización para preguntar por los mensajes, pero no le dieron razón. Hasta que un día intentó sacar un crédito y no pudo porque tenía un reporte en datacrédito.

“No podía sacar el préstamo y comencé hacer una averiguación extensa de que era lo que estaba sucediendo y finalmente me dijeron: ‘La Gobernación del Valle del Cauca lo acaba de embargar’, la razón un vehículo que habían comprado a mi nombre”, confesó.

Por otro lado, Jonathan Nieto estuvo en La Corona TV, un programa de televisión del canal del cual hace parte el periodista y Ariel Osorio, uno de los presentadores, se refirió al tema y le pidió explicar un poco más sobre lo sucedido.

“Me suplantaron mi firma, mi cédula, mis datos, compraron el carro y el carro está paseándose por la ciudad de Cali. Además de eso, ese carro no ha pagado impuestos y entonces, me embargaron mis cuentas”, comentó Nieto.

Adicionalmente, mencionó que desde el año pasado está en el proceso de intentar demostrar que él no fue el comprador y se trata de un fraude, incluso puso una acción ante la Fiscalía General de la Nación, pero la Alcaldía de Cali no le ha respondido y le ha tocado repetir la firma varias veces para hacer el peritaje.