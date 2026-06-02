El presentador de Noticias Caracol, Pablo Arango, compartió detalles sobre el proceso personal y familiar que vivió al revelar su orientación sexual hace diez años.

El periodista y presentador colombiano Pablo Arango, actual rostro de las emisiones de Noticias Caracol Ahora, conmemoró públicamente el cumplimiento de una década desde el momento en que decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual con su núcleo familiar. En una reciente entrevista concedida a la revista Vea de El Espectador, el comunicador de 35 años recordó las presiones internas y el proceso de aceptación que experimentó antes y después de compartir su realidad con sus padres y amigos en su natal Manizales.

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Arango, quien además cuenta con formación como abogado, detalló que identificó su atracción por los hombres desde los 12 años. No obstante, el entorno conservador de la capital caldense y su educación en un colegio masculino de corte católico influyeron en su decisión inicial de mantener sus inclinaciones en estricta reserva por más de diez años.

A fin de adecuarse a las expectativas de su entorno social, el periodista sostuvo relaciones sentimentales heterosexuales. Su último noviazgo formal se extendió por casi cinco años e incluyó proyectos de convivencia en Bogotá y planes de matrimonio. Según relató Arango, el proceso se tornó complejo al punto de experimentar cuadros depresivos debido a la contradicción entre su carrera profesional en Citytv y su insatisfacción en el plano personal.

El quiebre del comunicador aumentó cuando junto a su novia creyeron que se convertirían en padres, pues ella tuvo un retraso. Arango admitió que la situación lo llevó a considerar mantener el secreto para asumir la paternidad. Sin embargo, una vez se descartó el embarazo y tras cancelarse los planes de mudanza de su pareja a la capital, el periodista optó por concluir la relación sentimental.

“Simplemente le dije ‘no quiero estar contigo, no te amo lo suficiente’”, explicó el comunicador al medio citado, señalando que en ese momento prefirió omitir la causa real de la ruptura para no generar un impacto inmediato mayor en su expareja.

Un mes después del término de su noviazgo, en 2016, Arango viajó a Manizales con el fin de reunirse con sus padres y su hermana. Al igual que su expareja, la familia presuponía que el motivo del viaje correspondía a un anuncio de paternidad. En la sala familiar, el periodista comunicó que había ocultado su realidad íntima y confirmó su homosexualidad.

La respuesta de sus progenitores mostró matices distintos. Mientras su madre reaccionó inicialmente con llanto y asombro, su padre intervino con un mensaje de respaldo y serenidad. De acuerdo con el testimonio del presentador, su padre manifestó: “Si tú hoy a los 25 años estás decidiendo contarnos esto es porque de verdad lo sientes y no tenemos nada que recriminarte”.

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Un mes después, la madre de Arango mostró su apoyo mediante una carta escrita en la que ofreció disculpas por su reacción inicial y reafirmó el afecto hacia su hijo.

Tras varios años desde el suceso, sus amigos, familiares y compañeros de trabajo asimilaron la noticia de manera receptiva. En la actualidad, Arango convive en Bogotá con Gabriel, un experto en finanzas con quien sostiene una relación sentimental desde hace cerca de tres años, vínculo que cuenta con la aceptación y el apoyo de su familia.