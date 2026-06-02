Sondra Macollins, la excandidata presidencial, revela que hizo parte de ‘Protagonistas de nuestra tele’

La abogada penalista y excandidata presidencial Sondra Macollins Garvin ha vuelto a captar la atención de la opinión pública colombiana tras recordar su pasado artístico. Antes de ingresar de lleno en los litigios judiciales de alta complejidad y en la contienda política, Macollins prestó su voz para interpretar ‘Yo lucharé’, el tema oficial del recordado reality show Protagonistas de nuestra tele, producido y emitido por el Canal RCN.

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Durante una publicación sobre datos curiosos de la excandidata, se dio a conocer un detalle poco difundido sobre el pasado de la hoy jurista: su participación como la voz femenina principal en el cabezote de una de las producciones con mayor índice de audiencia en la historia de la televisión nacional.

De acuerdo con los registros de la producción, en el año 2012 Macollins grabó la canción ‘Yo lucharé’ en colaboración con el artista urbano colombiano Wolfine. La pieza musical, que servía de introducción diaria al programa, se diseñó como un mensaje de motivación para los participantes que aspiraban a consolidarse en el mundo de la actuación y la presentación.

A pesar de que la canción sonaba diariamente en millones de hogares y de que Macollins llegó a presentarse en algunas emisiones en vivo del Canal RCN, su identidad permaneció en un perfil relativamente bajo para el televidente común, que no asociaba directamente su rostro con la interpretación musical.

Nacida en Palmira, Valle del Cauca, Macollins tomó la decisión de distanciarse de los escenarios musicales para adelantar sus estudios profesionales en Derecho. Con el paso de los años, consolidó una carrera de más de tres décadas de experiencia en el área del derecho penal, ganándose en diversos círculos judiciales y periodísticos el sobrenombre de ‘la dama de hierro’.

Su ejercicio profesional ha estado marcado por la defensa de figuras controvertidas en la historia judicial de Colombia. Macollins figuró en las defensas técnicas de personajes como Carlos Lehder y Gerardo Aguilar, alias Martín Sombra, antiguo miembro de las Farc. Asimismo, versiones de prensa difundidas por medios nacionales señalan que asumió la representación legal de David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la captadora ilegal de dinero DMG. Su rol en estos procesos judiciales de alta complejidad mediática la posicionó de manera recurrente en las secciones de orden público y justicia de los principales informativos del país.

Tras décadas de ejercicio en los estrados judiciales, Macollins dio un giro a su vida pública al postularse como candidata independiente a la Presidencia de Colombia. Su estrategia de campaña buscó diferenciarse de los partidos tradicionales mediante una narrativa disruptiva y una puesta en escena poco convencional. Durante el proceso de inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, llamó la atención de los medios al presentarse vistiendo un traje rojo y una máscara inspirada en la serie de televisión La casa de papel, un acto orientado a proyectar una imagen ajena al sistema político habitual.

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Según datos recopilados, la abogada respaldó su aspiración presidencial mediante la recolección de firmas, logrando radicar ante las autoridades electorales un total que superó los 1,1 millones de apoyos ciudadanos.

El eje programático de su propuesta política se concentró en lo que denominó ‘Colombia 5.0 y la promoción de un Partido Digital Colombiano. Bajo la premisa de que “la tecnología es nuestra ideología”, su discurso se articuló alrededor de la digitalización estatal, reformas a la justicia, seguridad y reestructuraciones en los sectores de salud y desarrollo agrario.