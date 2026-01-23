Nación

Lideresas de Fuerza Ciudadana respaldan a Carlos Caicedo tras denuncias por presunto acoso sexual: “Esto no es más que un nuevo montaje”

Las lideresas hicieron un llamado a la militancia a no dejarse amedrentar por estos ataques.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Carlos Caicedo, candidato presidencial
Carlos Caicedo, candidato presidencial Foto: Archivo particular

La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson; la exgobernadora (e) del Magdalena, Ingris Padilla; y otras cuatro lideresas de Fuerza Ciudadana se pronunciaron en defensa del candidato presidencial Carlos Caicedo, tras una supuesta conversación de WhatsApp en la que se le vincula con presuntos acosos sexuales.

Las voceras, en representación de exsecretarias de gabinete y lideresas militantes del movimiento, rechazaron los señalamientos y cuestionaron la veracidad del contenido divulgado. En sus declaraciones, señalaron que los mensajes difundidos no cuentan con validación judicial ni con verificación independiente.

La exalcaldesa Virna Johnson afirmó que “esto no es más que un nuevo montaje contra Caicedo”, y agregó que la publicación “constituye un insulto a las mujeres de Fuerza Ciudadana. Irresponsablemente, ponen en entredicho que el trabajo y la lealtad nos hayan permitido ascender”.

Johnson también expresó suspicacias por el momento de la divulgación, al señalar que ocurrió después de que la Registraduría informara la validez de 2,6 millones de firmas que respaldan la candidatura presidencial de Caicedo.

Este es un ciclo que se repite cada vez que se acercan elecciones; es un plan que aplican para el desprestigio y el debilitamiento moral de los que hacemos parte de este proyecto político”, indicó.

Carlos Caicedo
Carlos Caicedo, candidato presidencial. Foto: Daniel Reina Semana

Por su parte, Ingris Padilla sostuvo que “este montaje atropella el trabajo honrado y los méritos de las mujeres de Fuerza Ciudadana”, al considerar que se trata de “una acusación sin fundamento y sin verificación”. Añadió que “esto es una falta de respeto contra todas las mujeres que hemos crecido profesionalmente con dignidad y trabajo”.

Adriana Trujillo también se refirió a las notas periodísticas y señaló que los chats divulgados no constituyen pruebas concluyentes, no han sido validados por una autoridad judicial y podrían ser manipulados. Además, cuestionó el uso del discurso de defensa de las mujeres para señalar a otras mujeres.

“Lo verdaderamente inadmisible es que, mientras se invoca el discurso de la defensa de las mujeres, en redes sociales se nos señale a varias de nosotras —sin pruebas, sin límites y sin responsabilidad— como proxenetas, mujeres ‘flexibles’ o parte de una narrativa sexualizada que busca despojarnos de nuestra dignidad, nuestra trayectoria y nuestra voz política. ¿Acaso eso no es violencia de género?”, expresó.

Nayara Vargas, exdefensora del Pueblo y exfuncionaria del Gobierno de Caicedo, manifestó que “es un formato que siempre aparece cuando Caicedo se lanza políticamente” y sostuvo que “esto no constituye un acervo probatorio suficiente para acusar a alguien que ha hecho mucho por las mujeres del Magdalena”.

