Defensoría del Pueblo pide a la Fiscalía investigar con “celeridad” las denuncias de acoso sexual que comprometen al exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo

El líder de Fuerza Ciudadana es señalado de enviar mensajes con contenido sexual a subalternas.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 10:18 p. m.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, y Carlos Caicedo, candidato a la presidencia.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, y Carlos Caicedo, candidato a la presidencia.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los casos de presunto acoso sexual que salpican al candidato presidencial de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, y pidió que haya celeridad por parte de las autoridades para investigar esa denuncia.

El escándalo fue revelado por La FM. Ese medio de comunicación mostró conversaciones que contenían supuestos mensajes enviados por Caicedo y por integrantes de su movimiento político a mujeres, todos estos con carácter sexual. La investigación señala que las víctimas habrían sido presionadas para obtener ascensos y mejoras en su trabajo.

“Rechazamos enfáticamente los hechos, publicados en una investigación periodística, según la cual el candidato presidencial Carlos Caicedo y miembros del movimiento Fuerza Ciudadana habrían usado su poder político para acosar y hacer solicitudes de carácter sexual a mujeres, a cambio de ascensos y beneficios laborales. De comprobarse los hechos y la responsabilidad, estaríamos ante el delito de acoso sexual, un hecho que constituye violencia basada en género contra la mujer”, consideró la Defensoría.

Las presuntas víctimas del exgobernador del Magdalena entregaron conversaciones en las que el político les estaría haciendo insinuaciones de carácter sexual a cambio de “escalar” en los cargos que ellas ocupaban. Una de las implicadas relató que “la única forma” de ascender dentro del proyecto político sería acceder a sus pretensiones.

El despacho que dirige la defensora Iris Marín reclamó que los entornos políticos no se conviertan en espacios hostiles para las mujeres y llamó la atención sobre la responsabilidad que tienen las agrupaciones políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres.

“Los espacios de proselitismo y activismo político no deberían ser hostiles para las mujeres, pero lo siguen siendo. Los partidos y sus líderes tienen la obligación de ser serios y coherentes con la defensa de la igualdad de género; esto implica rechazar desde sus cabezas, en el discurso y en la acción, la violencia contra las mujeres. En este caso, quienes hayan incurrido en tan graves hechos deben enfrentar las responsabilidades que corresponden”, sostuvo la Defensoría.

Ese ente de vigilancia le pidió a la Fiscalía adelantar investigaciones sobre este caso con “celeridad” e instó al Consejo Nacional Electoral a garantizar los derechos políticos de las mujeres. El despacho de Marín también invitó a los sectores políticos a suscribir un “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz” dentro del que adopten una política de no violencia y la prohibición de la discriminación contra las mujeres en cada partido o movimiento.

Carlos Caicedo respondió a esa denuncia periodística asegurando que se trata de una “vieja estrategia para distraer y desestabilizar” y sacó pecho por ser “el único candidato presidencial declarado víctima de persecución política por la JEP”.

