Las elecciones presidenciales del 2026 tienen una fecha clave que marca el camino que seguirán los candidatos de cara a la primer vuelta del domingo 31 de mayo: las consultas interpartidistas.

Se trata de la convocatoria a las urnas hecha por coaliciones en las que se unieron diferentes candidatos, quienes competirán entre sí para definir cuál de ellos representa a cada uno de esos bloques políticos para la primera vuelta.

Las consultas interpartidistas son un mecanismo que ya se ha aplicado en otras elecciones presidenciales y que ha servido para decantar la lista de aspirantes a la Casa de Nariño antes de la elección presidencial.

La fecha de esa contienda será el domingo 8 de marzo, el mismo día de las elecciones al Congreso. Durante esa misma jornada, cuando los ciudadanos se acerquen a los lugares de votación, podrán solicitar el tarjetón para la consulta interpartidista.

Los puestos en los que estarán ubicados los candidatos en el tarjetón son sorteados en presencia de los partidos y se determinan a partir de dos balotajes: uno para definir el orden en el que se disponen las consultas en el tarjetón y otro por cada una de esas alianzas, para decidir de qué manera estarán dispuestos los candidatos de cada una de esas alianzas.

El diseño de ese tarjetón estuvo a cargo de la Registraduría, que para la contienda de este año dispuso que todas las consultas estarán incluidas en una única tarjeta, con el propósito de proteger el voto secreto de los ciudadanos. En ese tarjetón los votantes deben marcar una única opción.

“Es importante proteger el secreto del voto y que el ciudadano pueda hacerlo de manera libre. Por eso, una única tarjeta nos garantiza ese principio universal”, sostuvo el registrador Hernán Penagos. En otros términos: tanto la Gran Consulta por Colombia, cercana a la derecha, como la del Pacto Histórico, afín a la izquierda, irán en un mismo papel.

Esto significa que el 8 de marzo los ciudadanos reciben diferentes tarjetones: el del Senado, el de la circunscripción territorial a la Cámara de Representantes y el correspondiente a la consulta interpartidista. En este último las personas pueden marcar únicamente a un candidato de su elección.

Los resultados de esa elección se conocerán en el transcurso de la noche de ese domingo y quienes ganen las consultas interpartidistas tendrán un puesto directo en la primera vuelta.