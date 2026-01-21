Política

Elecciones Colombia 2026: ¿qué son las consultas interpartidistas del 8 de marzo?

Esos comicios se realizarán a la par de las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 8:41 p. m.
Las consultas interpartidistas para las elecciones de 2026 se realizarán el domingo 8 de marzo.
Las consultas interpartidistas para las elecciones de 2026 se realizarán el domingo 8 de marzo. Foto: guillermo torres-semana

Las elecciones presidenciales del 2026 tienen una fecha clave que marca el camino que seguirán los candidatos de cara a la primer vuelta del domingo 31 de mayo: las consultas interpartidistas.

Se trata de la convocatoria a las urnas hecha por coaliciones en las que se unieron diferentes candidatos, quienes competirán entre sí para definir cuál de ellos representa a cada uno de esos bloques políticos para la primera vuelta.

Las consultas interpartidistas son un mecanismo que ya se ha aplicado en otras elecciones presidenciales y que ha servido para decantar la lista de aspirantes a la Casa de Nariño antes de la elección presidencial.

Tarjetón consultas interpartidistas 8 de marzo 2026 by Publicaciones Semana S.A.

La fecha de esa contienda será el domingo 8 de marzo, el mismo día de las elecciones al Congreso. Durante esa misma jornada, cuando los ciudadanos se acerquen a los lugares de votación, podrán solicitar el tarjetón para la consulta interpartidista.

Política

Funcionario se mostró decepcionado con Gustavo Petro y le envió agudo mensaje: “Se rajó y hay mucha tristeza”

Política

“Nicolás Maduro lo está esperando en EE. UU.”: Vicky Dávila anticipa destino de Álex Saab y él contesta. Lea el cruce de trinos

Política

Le pasaron fuerte factura a Gustavo Petro por pedir la libertad de un exvicepresidente condenado a 13 años por corrupción

Política

Senado citó a sesión extraordinaria para estudiar la emergencia económica de Gustavo Petro en medio de las vacaciones legislativas

Política

Se conoce el primer paquete de decretos que firmó Gustavo Petro en el arranque de su último año de Gobierno: ¿qué decisiones tomó?

Política

Elecciones Colombia 2026: ¿se anula el voto si se marca el tarjetón con las dos consultas interpartidistas?

Política

Sergio Fajardo y Claudia López, al borde del reloj para definir si habrá o no una consulta de centroizquierda

Confidenciales

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara, se sumó a la campaña de Juan Fernando Cristo

Confidenciales

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Confidenciales

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Los puestos en los que estarán ubicados los candidatos en el tarjetón son sorteados en presencia de los partidos y se determinan a partir de dos balotajes: uno para definir el orden en el que se disponen las consultas en el tarjetón y otro por cada una de esas alianzas, para decidir de qué manera estarán dispuestos los candidatos de cada una de esas alianzas.

La reforma electoral que se cocina para 2026: estos son los puntos clave de la propuesta que le presentará la Registraduría al nuevo Congreso

El diseño de ese tarjetón estuvo a cargo de la Registraduría, que para la contienda de este año dispuso que todas las consultas estarán incluidas en una única tarjeta, con el propósito de proteger el voto secreto de los ciudadanos. En ese tarjetón los votantes deben marcar una única opción.

“Es importante proteger el secreto del voto y que el ciudadano pueda hacerlo de manera libre. Por eso, una única tarjeta nos garantiza ese principio universal”, sostuvo el registrador Hernán Penagos. En otros términos: tanto la Gran Consulta por Colombia, cercana a la derecha, como la del Pacto Histórico, afín a la izquierda, irán en un mismo papel.

‘Ejército’ de testigos electorales: partidos reclutan al sector privado y a militares retirados para que sean veedores de los votos en 2026

Esto significa que el 8 de marzo los ciudadanos reciben diferentes tarjetones: el del Senado, el de la circunscripción territorial a la Cámara de Representantes y el correspondiente a la consulta interpartidista. En este último las personas pueden marcar únicamente a un candidato de su elección.

Los resultados de esa elección se conocerán en el transcurso de la noche de ese domingo y quienes ganen las consultas interpartidistas tendrán un puesto directo en la primera vuelta.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro

Funcionario se mostró decepcionado con Gustavo Petro y le envió agudo mensaje: “Se rajó y hay mucha tristeza”

.

“Nicolás Maduro lo está esperando en EE. UU.”: Vicky Dávila anticipa destino de Álex Saab y él contesta. Lea el cruce de trinos

El 8 de marzo de 2026 los colombianos irán a las urnas a elegir el nuevo Congreso. Luego, el 31 de mayo, será la primera vuelta presidencial.

Elecciones Colombia 2026: ¿qué son las consultas interpartidistas del 8 de marzo?

Presidente Gustavo Petro y Jorge Glas

Le pasaron fuerte factura a Gustavo Petro por pedir la libertad de un exvicepresidente condenado a 13 años por corrupción

Plenaria de Senado, Presidente Gustavo Petro

Senado citó a sesión extraordinaria para estudiar la emergencia económica de Gustavo Petro en medio de las vacaciones legislativas

El presidente, Gustavo Petro, el 2 de noviembre de 2025, en El Cairo (Egipto)

Se conoce el primer paquete de decretos que firmó Gustavo Petro en el arranque de su último año de Gobierno: ¿qué decisiones tomó?

Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Elecciones Colombia 2026: ¿se anula el voto si se marca el tarjetón con las dos consultas interpartidistas?

ED 2258

Sergio Fajardo y Claudia López, al borde del reloj para definir si habrá o no una consulta de centroizquierda

El presidente, Gustavo Petro, el 20 de noviembre de 2025, en Bogotá

La Casa de Nariño destapó tres graves consecuencias por el severo castigo de EE. UU. al presidente Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro e integrantes de la oposición de Venezuela

Sorpresiva reunión entre Gustavo Petro y “representantes” de la oposición venezolana levantó ampolla en redes: esta es la razón

Noticias Destacadas