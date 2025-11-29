El sector privado, diferentes partidos y hasta militares retirados alistan un ejército de testigos electorales para las elecciones presidenciales de 2026, con el que buscan defender la votación que dictaminen los colombianos en las urnas.

Faltan seis meses para la primera vuelta presidencial y desde ya hay conversaciones de los congresistas en ejercicio con voceros de importantes gremios del país para pedirles que motiven a los empresarios que están agremiados en sus sectores a fin de entrenar a sus empleados como testigos electorales.

La fórmula operaría así: los mismos partidos están dispuestos a capacitar a los trabajadores del sector privado en veeduría electoral con el objetivo de que las empresas reconozcan el día laboral de aquellos que quieran sumarse de manera voluntaria a la causa.

La propuesta se viene cocinando entre congresistas de partidos como el Centro Democrático y el Mira, quienes ya empezaron sus conversaciones con los líderes gremiales para que se sumen a la iniciativa de inscribirse como testigos electorales. También con líderes de los uniformados retirados.

Los legisladores están esperanzados en que el sector turismo se sume al ejército de testigos electorales, pues creen que a través de las compañías de ese segmento de la economía podrían llegar a zonas más apartadas donde sus equipos no alcanzan a tener presencia.

Los partidos ya analizan esta posibilidad. | Foto: Alexandra Ruiz

Además, desconfían de la influencia que los maestros agremiados en Fecode, la federación de maestros que apoyó al presidente Gustavo Petro en 2022, puedan tener en el conteo de los votos, dado que los educadores de las instituciones públicas del país acostumbran servir como jurados de mesa.

“La necesidad de testigos electorales que sean motivados por la misma empresa entre sus empleados generaría un equilibro inmediato, que ha tratado de desequilibrar Fecode de manera directa y grosera por su participación política”, afirmó el senador Andrés Guerra.

El Mira es uno de los partidos que más despliegue de esos veedores tiene en el país. A la fecha cuenta con casi 50.000 personas inscritas para servir en esa tarea y en el pasado esos testigos fueron determinantes para que la colectividad salvara sus curules en el Congreso.

“Estamos enviando oficios a la Andi, Cotelco y Fenalco, además de otros gremios de la economía, para que se vinculen. Una opción es que ellos como gremio se acrediten y otra es que las empresas inscriban a sus testigos electorales. Algunos nos han dicho que están interesados”, apuntó el senador Manuel Virgüez.

Las elecciones presidenciales tendrán un despliegue de alrededor de 12.000 mesas de votación y el objetivo de los promotores de este ejército es cubrir el 80 por ciento de esos puestos. El Mira le envió un derecho de petición a la Registraduría solicitando la información de cuántas mesas ya tienen testigos inscritos, con el propósito de determinar en cuáles debe ponerse especial atención.

No obstante, aún no existe un registro de testigos para los comicios de 2026 porque ese catálogo está apenas en construcción y en esta ocasión será gestionado por el Consejo Nacional Electoral. Los datos más recientes son los de la elección presidencial de junio de 2022, cuando la Registraduría acreditó a 158.744 personas para ese rol. Más de la mitad de ellos (83.209) eran del Pacto Histórico.

Desde ya las colectividades se preparan para las elecciones. | Foto: DANIEL JARAMILLO

Otro de los puntos que preocupa a los promotores de ese ejército tiene que ver con las votaciones en el exterior, donde los colombianos que allí residen pueden acercarse a los puestos durante una semana para sufragar en tarjetones, que son custodiados por los cónsules.