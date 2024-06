Los maestros no aguantan más y le dieron un ultimátum a Petro: o les mejoran el servicio de salud de manera inmediata o se van a paro

Es tal el malestar que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) le dio un ultimátum al Gobierno Petro para resolver los problemas, y se vence este lunes 10 de junio. Los mismos educadores tienen claro que los inconvenientes no van a tener solución para esa fecha, pues la Fiduprevisora, la responsable del sistema, no les ha dado contratos a determinadas instituciones prestadoras y sigue presentándoles cartas de intención como sustento de una vinculación laboral. Sin embargo, esos documentos no son contratos que les permitan a las entidades cobrar por su labor y por eso están sin servicio.