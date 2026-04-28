El Partido Liberal confirmó su apoyo a Paloma Valencia para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, en las que se definirá al sucesor de Gustavo Petro o se decantará quiénes serán los candidatos que se medirán en la segunda vuelta que se desarrollará en junio.

La colectividad tomó esa decisión tras una reunión de la bancada con el expresidente y líder de ese grupo político, César Gaviria, encuentro que se llevó a cabo en la residencia del exmandatario durante la tarde de este martes.

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Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo tienen el respaldo mayoritario de la bancada liberal, uno de los bloques políticos que fue clave en los últimos años para definir el futuro de las reformas sociales en el Congreso, y con ese espaldarazo la candidata se suma un apoyo más de los partidos tradicionales.

El secretario de la colectividad, Jaime Jaramillo, confirmó que “con decisión mayoritaria de la bancada de Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la Presidencia Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo”.

Con la llegada de los liberales a la campaña presidencial, aterrizan también congresistas cuestionados como Juan Pablo Gallo (salpicado por los casos de UNGRD e Invías), Karina Espinosa (señalada en el caso de la UNGRD), Fabio Amín (mencionado en el expediente de la parapolítica) y Yessid Pulgar, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por sobornar a un juez.

El representante liberal Dolcey Torres es hermano del empresario Euclides Torres, uno de los polémicos financiadores de la campaña de Gustavo Petro en 2022. En la bancada de los representantes también está el antioqueño Julián Peinado, involucrado en el escándalo de la UNGRD, pues el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla lo salpicó. Cuando SEMANA buscó a Peinado para preguntarle sobre este asunto, la abogada del congresista respondió que no existiría ninguna evidencia probatoria que lo implique en ese entramado.

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Sin embargo, entre los liberales hay congresistas que han sido cercanos a la administración Petro, como María Eugenia Lopera y Leonardo Gallego. Lopera es cercana al exsenador Julián Bedoya, cuestionado por un falso título de pregrado.

Las cuentas del secretario del partido indican que el aterrizaje de los liberales en la campaña de Valencia y Oviedo les significa el respaldo de la colectividad con más influencia en los cargos de elección popular del país. “Es la primera fuerza política del país con el mayor número de representación en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”, expresó Jaramillo.