Abelardo de la Espriella arrasa frente a Paloma Valencia en la mayoría de las regiones del país, según Google Trends

Las búsquedas en Google son una herramienta clave hoy en cualquier elección en el mundo. El interés de los ciudadanos por los candidatos es un síntoma antes de la cita con las urnas.

En Colombia, a poco más de un mes para las elecciones presidenciales, programadas para el próximo 31 de mayo, Google Trends evidencia que Abelardo de la Espriella arrasa frente a Paloma Valencia en la mayoría de las regiones del país.

Eso quiere decir que las búsquedas por el candidato del movimiento Defensores de la Patria son superiores a las de la candidata del Centro Democrático. Los datos corresponden a las búsquedas de los últimos siete días.

En Caldas, uno de los principales departamentos del Eje Cafetero, las búsquedas por De la Espriella llegan al 53 por ciento, mientras que por Valencia suman el 47 %.

Lo mismo ocurre en Magdalena, una de las zonas clave a conquistar en la región Caribe, donde De la Espriella se impone con el 75 % frente al 25 % de Valencia.

En Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, De la Espriella registra el 58 %, y Valencia llega al 42 %.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En Antioquia, uno de los principales bastiones del votante de derecha, De la Espriella tiene el 51 %, y Valencia registra el 49 %.

En el Valle del Cauca, uno de los principales departamentos del Pacífico, De la Espriella suma el 53 % y Valencia el 47 %.

En Santander, otra región considerada antipetrista, De la Espriella también gana: allí registra el 59 % y Valencia llega al 41 %.

En La Guajira, epicentro de graves problemas de pobreza y de falta de atención por parte del Estado, De la Espriella barre con el 77 % frente al 23 % de Valencia.

Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En Bogotá, una plaza definitiva en cualquier elección presidencial, De la Espriella puntea con el 53 %, y Valencia tiene el 47 %.

En Atlántico, cuya capital, Barranquilla, también es definitiva en las elecciones presidenciales, De la Espriella gana con el 66 % y Valencia tiene 34 %.

Estos resultados son un termómetro del interés del votante por los dos candidatos presidenciales que se disputan el paso a una eventual segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, según los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel.