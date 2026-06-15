Alejandro Char destaca reducción de la pobreza en Barranquilla: “Orgullo”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la reducción en las cifras de pobreza en la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, 82.000 barranquilleros dejaron atrás la pobreza monetaria en el último año y 35.000 superaron la pobreza extrema.

“Barranquilla lleva casi dos décadas construyendo un modelo de ciudad que genera oportunidades y hoy vuelve a mostrar resultados. Cuando comenzamos esta nos propusimos una meta clara: construir una ciudad donde cada persona tuviera más oportunidades para salir adelante”, señaló Char en una publicación en la red X.

El alcalde afirmó que la pobreza monetaria se redujo de 29,7% a 23,4%, “una de las mayores caídas del país”. Y la pobreza extrema cayó de 9,2% a 6,6%, “ubicando a Barranquilla por debajo del promedio nacional. Estos resultados son el reflejo de una ciudad que ha trabajado de manera consistente para generar oportunidades”.

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“Una ciudad que apuesta por el empleo, que acompaña a los emprendedores con acceso a crédito y capital semilla, que fortalece a las pequeñas empresas, que atrae inversión, que mejora la educación y que lleva obras y programas sociales a los barrios donde más se necesitan. Detrás de cada cifra hay una historia de esfuerzo y superación. Por eso, este es un logro de los barranquilleros. Y seguiremos trabajando para que cada vez más familias tengan más bienestar, más oportunidades y una mejor calidad de vida”, concluyó Char en su mensaje.

Char anuncia internet gratuito para 25 mil familias

Recientemente, Char anunció la llegada de internet completamente gratis para 25 mil familias en la capital del Atlántico. El anuncio fue realizado por medio de la red social X.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

“¡Muy pronto internet gratuito para 25 mil familias en Barranquilla! Llegaremos con 50 megas de internet de alta velocidad, totalmente gratis, a nuestros barrios populares para que los niños, jóvenes y familias puedan informarse, investigar, teletrabajar, hacer sus trámites, emprender y tener más herramientas para salir adelante“, dijo el mandatario de los barranquilleros.

De igual manera, Char sostuvo que este tipo de conectividades son necesarias para el desarrollo y formación de las comunidades residentes en Barranquilla.

“Ya iniciamos los procesos para que pronto 25 mil hogares puedan acceder completamente gratis, y vamos por más. Nuestra meta es llegar a 100 mil hogares, una apuesta de Barranquilla que es posible gracias a los recursos de sus contribuyentes“, explicó.