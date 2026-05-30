Alejandro Char respondió a los señalamientos de Gustavo Petro: “Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, respondió a los cuestionamientos realizados por el presidente Gustavo Petro durante un acto público en el Atlántico, donde el mandatario preguntó por el destino de los recursos transferidos por el Gobierno Nacional para programas dirigidos a la juventud del departamento.

“Ahora, los que llaman los nunca son los mismos paracos de siempre”: fuerte declaración de Gustavo Petro desde Barranquilla

Durante su intervención, Petro lanzó un fuerte cuestionamiento al dirigente barranquillero: “¿En dónde está la plata, señor Char? Yo aquí en esta plaza, como Presidente, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el Gobierno nacional les envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera oportunidades?”, afirmó.

“Álex, Álex… ¿no le vas a decir algo a Petro por lo que dijo?” Así me han escrito varias personas.



Señor Presidente, ¿de qué habla?



En Barranquilla, por ejemplo, en el PAE, la alimentación de nuestros niños, los barranquilleros ponemos cerca del 75% de los recursos y la Nación… — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 30, 2026

Las declaraciones generaron una rápida reacción de Char, quien defendió la gestión de Barranquilla en materia educativa y social, destacando que gran parte de los programas se financian con recursos propios del distrito.

“En Barranquilla, por ejemplo, en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los barranquilleros ponemos cerca del 75 % de los recursos y la Nación apenas el 25 %”, señaló el alcalde.

Char aseguró que, pese a las dificultades y diferencias con el Gobierno Nacional, la ciudad ha continuado avanzando en indicadores educativos.

Barranquilla apuesta por la inversión social: Char destaca cómo recupera la dignidad de las comunidades

Según indicó, Barranquilla cuenta actualmente con 16 instituciones educativas públicas clasificadas en categoría A+, 28 colegios en categoría A, más de 125.000 estudiantes beneficiados con educación bilingüe y más de 13.000 jóvenes formándose en áreas como análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software.

El alcalde también cuestionó la relación del Gobierno Nacional con las regiones y aseguró que durante la administración Petro varios proyectos y programas fueron frenados.

“Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio y atacando a quienes pensamos distinto. La realidad es que durante estos años usted no construyó equipo con las regiones. A muchos alcaldes y gobernadores nos bloqueó proyectos, nos frenó programas y convirtió al Gobierno Nacional en un palo en la rueda para quienes solo queríamos trabajar por nuestra gente”, expresó.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

Char sostuvo que el país necesita soluciones y unidad, en lugar de confrontaciones políticas, y afirmó que mientras el Gobierno mantenía disputas, las administraciones locales continuaban ejecutando obras, fortaleciendo la educación y desarrollando programas sociales.

Finalmente, el mandatario distrital criticó el balance del actual Gobierno y aseguró que muchos colombianos terminan el cuatrienio preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre.

“Lo que sí deseamos los colombianos es que esta horrible noche termine pronto y que el país vuelva a encontrar un camino de unidad, progreso y esperanza”, concluyó.