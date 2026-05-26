Barranquilla será sede de un gran evento deportivo en 2027: “Corazón del deporte en América”

Este martes se hizo oficial la escogencia de Barranquilla como sede de uno de los eventos más importantes del deporte latinoamericano. Unas justas que permitirán elevar el perfil de la ciudad en términos deportivos, porque no solamente es la elección de la sede, es el valor de la ciudad como centro deportivo en el continente.

Barranquilla abre nuevo tramo en la Circunvalar para aliviar trancones en Alameda del Río

‘Curramba la bella’ se vestirá de gala para recibir los PanAm Aquatics 2027, que se disputarán entre los meses de abril y mayo de 2027. Un evento de alto perfil en el continente, que reunirá a más de mil deportistas en torno a las piscinas de mayor nivel en la capital del Atlántico.

Alejandro Char aprovechó su red social X para ‘sacar pecho’ por la elección de la ciudad que gobierna para ser sede de este prestigioso evento: “Nuestra ciudad será anfitriona del evento más importante del continente en deportes acuáticos, recibiendo a más de 1.500 atletas de 45 países. Barranquilla y el Atlántico serán escenario de competencias de natación, carreras, clavados, natación artística, polo acuático, aguas abiertas, clavados de altura y WP4″.

Barranquilla recibirá una de las justas más importantes de natación a nivel mundial - imagen de referencia. Foto: Federación Colombiana de Natación

“Es un orgullo esta gran oportunidad que nos permite seguir consolidándonos como el corazón del deporte en América”, complementó.

En la misma publicación, el mandatario compartió un video donde mencionó la importancia del evento a nivel deportivo: “Te da puntos para los olímpicos, te da puntos para el mundial en Budapest (...) Son 6, 7 disciplinas. Barranquilla va a brillar como lo sabe hacer con todo el apoyo de la gente”.

“Y otra noticia bien importante es que van a haber instructores de parte de PanAm Aquatics formando a los niños y las futuras generaciones en el transcurso de ‘la justa’ deportiva. Vamos a hacer una fiesta de los deportes acuáticos y yo sé que Barranquilla, con todas las personas que ya estamos hablando, va a ser fabuloso. Barranquilla será el corazón del deporte acuático en las Américas. Estoy seguro que será una fiesta muy importante para Colombia", afirmó el mandatario.

PanAm Aquatics es la asociación continental de natación en el continente americano. Esta organización surgió durante los Juegos Olímpicos de 1948, disputados en Londres.

PanAm Aquatics está dividida en cuatro zonas, cada una con su programa de competencias:

Zona 1 (CONSANAT); Confederación Sudamericana de Natación.

Zona 2 (CCCAN); Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación.

Zona 3 (USAS); Federación Estadounidense de Deportes Acuáticos.

Zona 4 (AFC); Federación Acuática Canadiense.

Colombia forma parte de la Zona 1, donde compite con todas las naciones de Sudamérica a nivel territorial.