Ejército respondió ataque sicarial con fusil en plena calle de Barranquilla: así fue la cinematográfica escena

En un video de una cámara de seguridad de la calle 84, en el norte de Barranquilla, quedó registrado el momento exacto en el que integrantes del Ejército Nacional respondieron a un ataque con fusil del que estaba siendo víctima Raúl Montes, exmano derecha de Enilse López, alias La Gata, en la mañana de este lunes 25 de mayo.
En la filmación se observa cómo los integrantes de la institución militar responden a este hecho utilizando sus protocolos de seguridad y logran reducir a tres sicarios, que terminaron capturados y judicializados.
Las autoridades también decomisaron un fusil, una mini Uzi y dos armas de fuego cortas que fueron usadas en este ataque sin precedentes en el norte de Barranquilla.
El Ejercito que estaba en la zona reaccionó disparando contra los sicarios que atacaban a Raul Montes que llegaba a su empresa de Vigilancia llamada Atenas. pic.twitter.com/X5LuqXIUe6— Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) May 25, 2026
Tras este atentado, Raúl Montes accedió a hablar con SEMANA, donde acusó directamente a varias personas de ser las responsables de este hecho en el que por poco pierde la vida.
“Yo responsabilizo nuevamente al senador Antonio Correa y a Jorge Luis Alfonso López por este atentado que me acaban de hacer cuando iba ingresando a mi oficina en el norte de Barranquilla”, dijo.
El hombre aseguró que “el ataque se registró cuando llegaba junto a mi esquema de seguridad a las instalaciones de la empresa de vigilancia Atenas, donde hombres fuertemente armados y encapuchados abrieron fuego de manera indiscriminada, dejando como saldo varios escoltas heridos”.
También señaló que el atentado que sufrió pretendía realizarse en un centro médico en el que se encontraba antes de llegar a su oficina.
“Mi esquema llegó antes al lugar y la camioneta que estaba ahí se fue apenas vio a mi seguridad. Lo que asumo es que no pudieron hacer lo que pretendían, pero sí me esperaron en las afueras de la empresa”, agregó.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación asumió las pesquisas del caso y se espera que haya capturas más adelante por este tipo de hechos, que generan terror entre la ciudadanía.