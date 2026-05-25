Diez sicarios, fusiles y mini Uzi: así fue el atentado de película en Barranquilla contra Raúl Montes, exmano derecha de la Gata

A las 8:30 de la mañana de este lunes, 25 de mayo, aproximadamente, se registró un atentado de película en el norte de Barranquilla, contra Raúl Antonio Montes, exmano derecha de Enilce López, alias La Gata, y exjefe de seguridad de la familia Alfonso López.

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Todo quedó registrado en videos de cámaras de seguridad de la zona, que están siendo analizados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Este impresionante ataque criminal se da luego de que Montes hablara en exclusiva con SEMANA y revelara detalles ocultos —hasta ese momento—, y donde salpicaba al senador Antonio Correa, a Salvatore Mancuso y a Jorge Luis Alfonso López de unos presuntos hechos al margen de la ley.

Sitio del atentado en el norte de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Esta revista conoció que los sicarios que participaron en este atentado criminal utilizaron fusiles, mini Uzi y armas cortas. “La información que se tiene es que fueron alrededor de 10 sicarios los que participaron en esta novedad y que son residentes del suroriente de Barranquilla, de Rebolo, exactamente”, explicó una fuente judicial consultada por SEMANA.

De acuerdo con información conocida por este medio, fueron al menos ocho los escoltas de Raúl Montes los que respondieron al ataque de armas largas que estaban recibiendo. En ese momento fue que ingresó al juego el Ejército Nacional, que estaba adelantando una diligencia por la zona cuando escuchó las detonaciones.

“El Ejército estaba cerca y, al ellos escuchar los disparos de fusil, ellos actuaron y fueron los que lograron repeler el ataque, o si no los muertos hubieran sido más por la magnitud de la balacera que se desató con los fusiles”, explicó otra persona testigo de este hecho.

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Del mismo modo, explicó que Montes se refugió en una columna de concreto muy cerca del ingreso a su oficina, desde donde esperó que cesaran los disparos que generaron terror.

Uno de los escoltas murió por la gravedad de las lesiones que sufrió y respondía al nombre de Argenis Andrés Bonnet Carmona, de 31 años, mientras que dos de sus compañeros terminaron heridos y reciben atención médica especializada.

Argenis Andrés Bonnet Carmona, de 31 años, escolta muerto en atentado contra Raúl Montes. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Yo responsabilizo nuevamente al senador Antonio Correa y a Jorge Luis Alfonso López por este atentado que me acabaron de hacer cuando iba ingresando a mi oficina en el norte de Barranquilla”, dijo Montes en conversación con SEMANA.

La situación de orden público en Barranquilla y el Atlántico sigue siendo muy compleja, pese a los esfuerzos que vienen realizando desde la Policía Metropolitana.