Mundial 2026: Esta es la millonada que vale la nómina de 26 jugadores de la Selección Colombia

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo entregó este lunes, 25 de mayo, la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

Convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo anunció sus 26 jugadores para el Mundial 2026

El estratega entregó los detalles de la conformación de la plantilla que enfrentará en primera ronda a Uzbekistán, República del Congo y Portugal, con el objetivo de avanzar de ronda e iniciar los playoffs contra las selecciones clasificadas de los grupos restantes.

Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados al Mundial 2026. Foto: AFP

Uno de los elementos más llamativos de las convocatorias es el valor de mercado con el que cuenta cada uno de los jugadores. La plataforma especializada en este tipo de análisis, Transfermarkt, señaló que el elenco colombiano tiene un precio estimado de 296.5 millones de euros.

Valor de los 26 jugadores convocados

Álvaro Montero — 2,50 millones de euros

Camilo Vargas — 450 mil euros

David Ospina — 200 mil euros

Jhon Lucumí — 25,00 millones de euros

Davinson Sánchez — 16,00 millones de euros

Willer Ditta — 5,50 millones de euros

Yerry Mina — 3,00 millones de euros

Deiver Machado — 2,00 millones de euros

Johan Mojica — 1,80 millones de euros

Daniel Muñoz — 27,00 millones de euros

Santiago Arias — 1,20 millones de euros

Richard Ríos — 22,00 millones de euros

Jefferson Lerma — 8,00 millones de euros

Kevin Castaño — 5,00 millones de euros

Gustavo Puerta — 5,00 millones de euros

Juan Portilla — 4,00 millones de euros

Jorge Carrascal — 11,00 millones de euros

James Rodríguez — 2,00 millones de euros

Juan Fernando Quintero — 1,80 millones de euros

Luis Díaz — 70,00 millones de euros

Andrés Gómez — 8,00 millones de euros

Jáminton Campaz — 5,50 millones de euros

Jhon Arias — 15,00 millones de euros

Luis Suárez — 28,00 millones de euros

Cucho Hernández — 18,00 millones de euros

Jhon Córdoba — 10,00 millones de euros

Los jugadores más valiosos de esta lista están liderados por Luis Díaz, cuyo valor de mercado alcanza los 70 millones de euros, consolidándose como la gran figura colombiana en el fútbol internacional gracias a su rendimiento y desequilibrio ofensivo.

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Le siguen Luis Suárez con 28 millones de euros y Daniel Muñoz con 27 millones de euros, ambos destacados por su impacto en clubes europeos.

También sobresalen Jhon Lucumí con 25 millones de euros y Richard Ríos con 22 millones de euros, quienes se han convertido en piezas importantes tanto en sus equipos como en la selección colombiana.

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Por último, la plataforma indica que James Rodríguez tiene actualmente un valor de mercado de 2 millones de euros, una cifra mucho menor en comparación con los mejores años de su carrera.