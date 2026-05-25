Néstor Lorenzo habló sobre su futuro en la Selección Colombia: fue claro y se armó debate

En la misma rueda de prensa donde reveló los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo respondió sobre su futuro en la Tricolor.

Lista de borrados para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo pasó la escoba en la Selección Colombia

Desde hace varias semanas se viene especulando, según rumores de la prensa deportiva cercana a la Selección Colombia, que Néstor Lorenzo dejaría el cargo de director técnico de la Tricolor después del Mundial 2026, pero faltaba el pronunciamiento del propio argentino.

Juan Sebastián, de Caracol Radio, le preguntó textualmente a Lorenzo: “¿Profe, fue su última convocatoria con Selección Colombia?”.

“Hasta que tengo contrato, sí”: Néstor Lorenzo sobre si es su última convocatoria en Colombia

Aunque Lorenzo deja claro que no hablará sobre su futuro sino hasta después del Mundial 2026, también fue certero: según su contrato, que justamente va hasta la cita orbital, esta sería su última convocatoria como entrenador de la Selección Colombia.

“No voy a hablar de eso, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial. Dios dirá”, afirmó Lorenzo.

🗣️ "Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial"



🇨🇴👀 Néstor Lorenzo evita hablar de su futuro en la Selección más allá de la Copa del Mundo



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Lorenzo agradeció a los jugadores que han hecho parte de este proceso

Justo antes de leer la lista de 26 convocados, Lorenzo arrancó afirmando: “Antes que nada, quiero agradecer a todos los jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, del proceso; también agradecer a los que no fueron parte, pero que estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la Selección sea un lugar competitivo de venir, donde les toque”.

Y añadió: “A los que están en la lista, a los que no están en la lista y fueron parte del proceso, y a todos los jugadores del fútbol colombiano, gracias, gracias por hacer de este deporte tan lindo algo que despierte la pasión que despierta la Selección”.

Lorenzo llegó a la Selección Colombia, como director técnico oficial, a mediados de 2022. Los aires cafeteros, por aquel entonces, eran bastante polémicos debido a la ausencia del equipo en el Mundial de Catar 2022.

El gran reto del argentino era consolidar una nómina que tuviera una idea de juego y que la llevase a cabo en el Mundial que arrancará pronto. Sin embargo, en el camino tuvo varios retos para lograrlo, como las eliminatorias de la Conmebol, la Copa América 2024 —a la que llegó a la final— y una serie de amistosos contra rivales europeos que dejaron buenas sensaciones entre la prensa y los aficionados.

Néstor Lorenzo el día que fue presentado como entrenador de la Selección Colombia. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El último tiempo para Lorenzo no ha sido fácil. Sumó una mala racha en el cierre de eliminatorias, y los amistosos de principios de 2026 dejaron más dudas que certezas. Con ese panorama, él y toda la delegación viajan a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.