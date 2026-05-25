Mundial 2026: Ángel Di María se congratula por convocatoria de un futbolista a la selección Colombia

Jaminton Campaz, futbolista al servicio de Rosario Central, de Argentina, no ocultó su alegría porque fue llamado a la Selección Colombia y está en la lista definitiva con miras a United 2026.

“Soñé este momento toda mi vida!!! Gracias a Dios por la oportunidad de representar a mi país en un Mundial.¡Vamos mi Colombia!”, escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

Convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo anunció sus 26 jugadores para el Mundial 2026

‘Cucho’ Hernández, el trotamundos que va al Mundial 2026: así labró su camino hasta lograrlo

De inmediato, Rosario Central reaccionó: ¡Bicho al Mundial!Nuestro jugador representará a la Selección Colombiana en la Copa del Mundo 2026 ¡Felicitaciones, Jaminton! ¡Vamos por todo!

Y lo propio hizo Deportes Tolima, el club de Colombia donde Campaz jugó. “Felicitamos con orgullo a nuestro canterano mundialista, Jaminton Campaz. Él representa el sueño de un niño, la oportunidad de un joven, la pasión de un hombre y la gloria de un departamento.¡Vamos, @bicho08_! CREER ES PODER".

Ahora bien, uno de los saludos más especiales fue el de Ángel Di María, jugador de la Selección de Argentina, campeón vigente del Mundial y bicampeón de Copa América. Como compañero de Campaz, escribió: “Claro jugador. Muchas felicitaciones papa. Te lo mereces”.

Ángel Di María felicitando a Jaminton Campaz, tras su llamado a la Selección Colombia Foto: Foto del video de Jaminton Campaz

La convocatoria definitiva

Colombia volverá al Mundial en la edición de United 2026 con su estrella James Rodríguez, un experimentado decidido a brillar como lo hizo hace más de una década, y el debutante extremo Luis Díaz, según la convocatoria revelada el lunes.

James, de 34 años, que jugará posiblemente su última cita mundialista, encabeza a la selección nacional -ausente en Catar 2022- en una temporada en la que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana.

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia. Foto: Instagram de James Rodríguez

Clave en la selección del entrenador argentino Néstor Lorenzo, el 10 jugará la Copa del Mundo con apenas tres partidos disputados como titular en 2026 en su club. Brindó dos asistencias y no anotó goles.

La gran ambición de James es volver a destacar como lo hizo en 2014, cuando fue el goleador del torneo disputado en Brasil, con seis anotaciones, y llevó a Colombia hasta cuartos de final.

En el Mundial 2026, Colombia debuta en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y a Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Luis Díaz, por su parte, jugará con 28 años su primer Mundial y en momentos en los que es considerado uno de los mejores delanteros del mundo gracias a su destacado desempeño en Bayern Munich.

El DT argentino, que presentó a los 26 convocados en una rueda de prensa en Bogotá, sostiene que James hace trabajos físicos especiales para llegar en óptimo nivel al torneo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio. En días previos algunos jugadores ya entrenaban en Medellín.

James “está bien, llegó bien, ha entrenado mucho”, dijo Lorenzo a los medios.

Sin Falcao ni Cuadrado

En los convocados por Lorenzo también destaca el delantero Luis Suárez, uno de los mayores anotadores de Europa en la temporada con Sporting de Portugal (38 goles).

“Hay jugadores que conocemos muy bien. Otros que en el momento futbolístico que están pasando amerita” la convocatoria, añadió Lorenzo.

Las mayores sorpresas fueron el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, de buena temporada en Betis de España, y el defensor Willer Ditta, campeón el domingo en México con el Cruz Azul.

Afuera quedaron veteranos como Juan Guillermo Cuadrado (37 años), actualmente en el Pisa de Italia, y el goleador histórico Radamel Falcao García, cerca del final de su carrera en Millonarios de Bogotá, con 40 años.

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Colombia llega al Mundial 2026 bajo un manto de dudas. El equipo acumuló una racha de 28 partidos sin perder durante casi dos años y medio antes de caer en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024 ante la Argentina de Lionel Messi por 1-0.

Luego de esa derrota, el equipo bajó su nivel pero terminó tercero en la eliminatoria sudamericana.

La lista de 26 convocados:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Santiago Arias (Independiente, ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Johan Mojica (Mallorca, ESP) y Deiver Machado (Nantes, FRA).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United, USA), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA) y Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich, GER), Luis Javier Suárez (Sporting CP, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA) y Juan Camilo Hernández (Betis, ESP).