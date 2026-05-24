Iván Cepeda: “Vamos a ganar en primera vuelta así nos quieran convencer de lo contrario”

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cerró este domingo, 24 de mayo, su campaña proselitista en la ciudad de Barranquilla.

En un discurso ante miles de seguidores en el par vial de la carrera 50, Cepeda aseguró que va a ganar en primera vuelta.

“Vamos a ganar en primera vuelta así nos quieran convencer de lo contrario. Mientras más se empeñan en convencernos es porque más miedo tienen, que no les quepa duda”, dijo.

En ese sentido, manifestó que desde el próximo 1 de junio, un día después de las elecciones, iniciarán las labores de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En dicho empalme, la primera acción será un “homenaje” a Petro por “haberle cumplido al pueblo colombiano”.

En relación con los últimos días de campaña, Cepeda les pidió a los seguidores del Pacto Histórico no dejar “una sola pared sin nuestros murales, un solo rincón del país sin recorrer, una sola puerta sin tocar”. ”Que nuestras redes, calles, barrios expresen la fuerza serena, la ola progresista del Pacto Histórico", subrayó.

En su discurso, Cepeda también afirmó que su eventual gobierno “será de manos limpias”. “La lucha contra la corrupción será una de las tareas fundamentales de mi mandato. La corrupción no es solo un delito, es un traición al pueblo”, dijo el candidato, quien prometió que “no habrá intocables”.

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